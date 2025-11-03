5 hiểu lầm của phụ huynh về chính sách học 2 buổi/ngày

Tại sao trường học thu tiền đón muộn, mức thu tối đa bao nhiêu?

Năm học 2025-2026, các trường từ tiểu học đến THPT thực hiện học 2 buổi/ngày theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Về thời lượng, học sinh tiểu học học tối thiểu 9 buổi/tuần, 1 ngày không quá 7 tiết, 1 tiết 35 phút. Với thời lượng này, một ngày học sẽ kết thúc muộn nhất vào khoảng 15h-15h30.

Tuy nhiên, phần lớn phụ huynh chỉ có thể đón con sau giờ hành chính, phổ biến từ 16h30-17h.

Như vậy, để hỗ trợ phụ huynh, nhà trường có thể tăng thêm 1 tiết học ngoài chương trình chính khoá hoặc trông giữ học sinh. Phụ huynh cũng có thể cho con tham gia các CLB nghệ thuật, thể thao trong trường.

Lựa chọn hình thức nào là tuỳ vào nguyện vọng của phụ huynh, do phụ huynh đăng ký với nhà trường, thông qua giáo viên chủ nhiệm.

Với tiết học ngoài chương trình chính khoá, mức thu do nhà trường và cha mẹ học sinh tự thoả thuận. Với dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ, mức thu do HĐND cấp tỉnh quy định. Tại Hà Nội, mức tối đa các trường được phép thu là 12.000 đồng/60 phút.

Tại Hà Nội, mức thu dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ tối đa là 12.000 đồng/60 phút (Ảnh: Bảo Quyên).

Tại sao trường học chèn môn STEM, tiếng Anh liên kết vào thời khoá biểu chính khoá?

Trước đây, các hoạt động như STEM, tiếng Anh liên kết là môn học ngoài giờ chính khoá, không được xếp xen kẽ vào thời khoá biểu chính khoá nếu không có sự đồng thuận của 100% phụ huynh.

Tuy nhiên, kể từ khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về học 2 buổi/ngày, quy định trên đã thay đổi.

Công văn 4567 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở bậc phổ thông nêu rõ: Buổi 1 là thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông với các nội dung dạy học bắt buộc nhằm bảo đảm yêu cầu cần đạt. Buổi 2 là thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, ngoài nội dung chương trình bắt buộc.

Nói cách khác, chương trình chính khoá theo quy định mới sẽ gồm 1 buổi thực hiện chương trình bắt buộc và 1 buổi là hoạt động giáo dục bổ trợ.

Thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 thực hiện linh hoạt trong sắp xếp; không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều.

Với cấp tiểu học, buổi 2 sẽ tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục văn hóa đọc, văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ…, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh.

Như vậy, từ năm học 2025-2026, theo quy định về học 2 buổi/ngày, các môn học/hoạt động giáo dục như STEM, ngoại ngữ trở thành nội dung chính khoá của buổi 2, không phải là nội dung ngoài giờ chính khoá như trước đây.

Nhà trường được phép sắp xếp các môn học này linh hoạt vào thời khoá biểu, phù hợp với điều kiện và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

Tại sao nhà trường phải tổ chức dạy STEM, tiếng Anh liên kết?

Cũng theo quy định về học 2 buổi/ngày, nhà trường phải tổ chức các hoạt động giáo dục về ngoại ngữ, STEM/STEAM, văn hóa đọc, đạo đức, kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao, giáo dục tài chính, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI)... nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện.

Điều này có nghĩa, việc tổ chức dạy STEM, tiếng Anh liên kết là nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.

Sắp tới đây, khi đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được triển khai, các trường học sẽ phải tăng cường hơn nữa tiết học ngoại ngữ.

Tại sao STEM, ngoại ngữ là nội dung chính khoá nhưng phụ huynh phải đóng tiền?

Công văn 4567 của Bộ GD&ĐT nêu rõ 2 nguồn kinh phí để thực hiện học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026: một là ngân sách địa phương, hai là xã hội hoá.

Trong phần tổ chức thực hiện, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các Sở GD&ĐT tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp để "huy động các nguồn lực của toàn xã hội tham gia vào việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày", bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đồng thời, Bộ nhấn mạnh việc đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư nguồn lực cho giáo dục nhằm hỗ trợ việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày bảo đảm thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Như vậy, ngoài ngân sách hỗ trợ của địa phương, nhà trường vẫn cần xã hội hoá từ phụ huynh để có thể triển khai việc học 2 buổi/ngày.

Khi chưa có đủ nguồn lực, giáo viên để thực hiện các hoạt động giáo dục của buổi 2, nhà trường có thể hợp tác với các đơn vị tư nhân để triển khai một số nội dung như STEM, ngoại ngữ.

Tại sao Hà Nội miễn phí tiền ăn nhưng học sinh vẫn phải đóng tiền bán trú?

Tiền ăn và tiền bán trú là hai khoản thu hoàn toàn tách biệt trong các trường học triển khai học 2 buổi/ngày.

Theo đó, tiền ăn là chi phí cho thực phẩm tạo nên suất ăn bán trú của học sinh.

Tiền bán trú là chi phí cho các dịch vụ để tổ chức hoạt động bán trú bao gồm ăn và ngủ. Các dịch vụ này tuỳ theo từng địa phương sẽ có cách gọi tên khác nhau và mức thu khác nhau, nhưng tựu trung lại sẽ có những hạng mục như: trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ bán trú, đồ dùng bán trú (bát, đũa, chăn, màn…); phục vụ, quản lý, vệ sinh và chăm sóc bán trú; đồ dùng cá nhân cho học sinh bán trú…

Tại Hà Nội, mức thu do thành phố quy định là 235.000 đồng/tháng/học sinh với dịch vụ chăm sóc bán trú và 133.000 đồng/năm/học sinh với dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú của học sinh tiểu học, THCS.

Tại TPHCM, thành phố quy định mức tối đa với dịch vụ phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú dành cho học sinh tiểu học là 350.000 đồng/tháng/học sinh.

Từ năm học 2025-2026, Hà Nội hỗ trợ suất ăn bán trú cho học sinh, tức học sinh sẽ được miễn giảm tiền ăn. Riêng tiền bán trú không nằm trong hạng mục được hỗ trợ.