Hơn 400 giáo viên hợp đồng được chi trả lương, phụ cấp

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định phê duyệt tổng dự toán hơn 22 tỷ đồng để chi trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho 417 giáo viên hợp đồng trong năm 2025.

Đối tượng thụ hưởng là người lao động hợp đồng làm giáo viên đã được hiệu trưởng các trường ký kết hợp đồng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ ngày 29/6.

Hơn 400 giáo viên lao động hợp đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ được chi trả lương, phụ cấp (Ảnh minh họa: Quách Tuấn).

Ngân sách tỉnh đảm bảo chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo chế độ và mức tiền lương cơ sở cho số tháng theo hợp đồng trong năm 2025 cho các lao động hợp đồng.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của tờ trình làm cơ sở xây dựng nhu cầu thực hiện, đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ kèm theo.

Phần kinh phí còn lại và các chế độ, chính sách phát sinh khác (nếu có) do cấp xã đảm nhận từ nguồn ngân sách xã, phường.

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo thời gian làm việc thực tế đảm bảo chế độ quy định.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XI căn cứ nội dung phê duyệt, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các thủ tục nghiệp vụ bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định.

UBND các xã, phường chủ động sử dụng kinh phí được bổ sung và cân đối nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách, chế độ, chi trả kịp thời, đúng đối tượng.

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm về việc ký kết, tính hợp pháp, hợp lệ và thực hiện hợp đồng lao động phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo chế độ, chính sách và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt tổng dự toán hơn 53 tỷ đồng để chi trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho 893 giáo viên hợp đồng.