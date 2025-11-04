Một đại học phía Bắc trả lương cao nhất 200 triệu đồng/tháng cho giảng viên

Trên đây là chia sẻ của lãnh đạo ĐH Bách khoa Hà Nội tại Tọa đàm “Chính sách đột phá thu hút nhân tài trong giáo dục đại học, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo”, do nhà trường phối hợp tổ chức ngày 4/11.

Theo đó, nhà trường có chế độ đãi ngộ tiền lương dao động 40-150 triệu đồng/tháng đối với giảng viên là tiến sĩ trẻ, tùy theo năng lực và vị trí.

Với trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu, trưởng nhóm nghiên cứu, có thể nhận mức lương 60-200 triệu/tháng.

Với các ưu đãi này, nhà trường hy vọng đến năm 2030 có thể thu hút và tuyển dụng được ít nhất 300 nhân tài trong và ngoài nước.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành).

Được biết để thu hút nhân tài, nhiều trường đại học triển khai chính sách ưu đãi. Chẳng hạn ĐH Quốc gia TPHCM thực hiện chương trình VNU 350, mục đích thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành.

Nhiều cơ sở giáo dục đại học khác ở cả khối công và tư có chính sách thu hút tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư.

TPHCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Lâm Đồng thu hút nhân tài, đặc biệt là giáo sư và tiến sĩ để phát triển khoa học công nghệ…

Tại tọa đàm, GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, nhiều trường đại học tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt giảng viên đầu ngành rất trầm trọng, khi tỷ lệ giảng viên có trình độ giáo sư là 0,89% trên toàn hệ thống, phó giáo sư là 7,8%; đội ngũ giảng viên trình độ tiến sĩ theo số liệu năm 2024 là 33%.

Nhiều nhân tài, chuyên gia giỏi Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, mong muốn trở về nhưng chưa có đủ điều kiện, chính sách phù hợp.

Theo GS.TS Vũ Văn Yêm, ngay từ 4 năm trước, tức giai đoạn 2021-2025, ĐH Bách khoa Hà Nội đã có đề án “thu hút tuyển dụng giảng viên xuất sắc giai đoạn 2021 – 2025”, một trong những chính sách có những cơ chế đột phá về lương thưởng, tạo môi trường làm việc, nghiên cứu chuyên nghiệp để các giảng viên xuất sắc phát huy được hết khả năng.

Được sự mở đường của Nghị quyết 71-NQ/TW, đơn vị này tiếp tục xây dựng đề án thu hút và tuyển dụng giảng viên trẻ tài năng, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành giai đoạn 2025–2030.

Theo đó, nhân tài hướng đến trong đề án, thứ nhất là tiến sĩ trẻ tài năng tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục đại học top đầu thế giới hoặc tiến sĩ có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc vị trí giảng viên.

Thứ hai, là giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia công nghệ từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, start-up vị trí trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu, trưởng nhóm nghiên cứu. Thứ ba, là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý uy tín trong nước và quốc tế vị trí mời giảng, chuyên gia, cố vấn cao cấp.

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành).

Các lực lượng tham gia đề án sẽ được chế độ lương ưu đãi trong 3 năm đầu, được tài trợ đề tài nghiên cứu và hỗ trợ đăng ký tham gia các đề tài, dự án quốc tế; môi trường nghiên cứu hiện đại; được xây dựng lộ trình phát triển...

Trả lời phóng viên Dân trí bên lề tọa đàm, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, nếu riêng về lĩnh vực thu hút nhân tài, đây là đề án lớn nhất từ trước đến nay. Nhà trường hy vọng, đây là điểm đột phá bởi có con người xuất sắc, sẽ kéo theo nhiều thay đổi tích cực.

Cũng theo ông Thắng, để thu hút nhân tài, lương không phải là tất cả mà còn là môi trường làm việc với nhiều người giỏi, được trọng dụng và được sáng tạo.

“Nhà khoa học cần mức tiền đủ sống, nuôi được gia đình, nuôi được vợ con và lo cho hoài bão khoa học của mình. Đấy là điều quan trọng”, ông nói.