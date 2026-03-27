120.000 lượt học sinh Hưng Yên thi đánh giá kiến thức giao thông

Từ ngày 23/2 đến 25/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá nhận thức, kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ tại các trường THPT và Trung tâm GDNN - GDTX. Chương trình thu hút hơn 120.000 lượt học sinh tham gia.

Lực lượng CSGT đến trực tiếp các trường hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc đánh giá (Ảnh: Đ.X.).

Hoạt động này là một nội dung trong Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2025-2028. Kế hoạch hướng tới mục tiêu nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời tăng cường nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo Trung tá Hoàng Văn Tiến, Phó trưởng Phòng CSGT, thực tế cho thấy công tác tuyên truyền tại trường học thời gian qua chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Nội dung tuyên truyền chưa đa dạng, hình thức triển khai còn hạn chế, chưa tạo được sự hấp dẫn đối với học sinh.

Để khắc phục tình trạng này, Công an tỉnh đã xây dựng bộ câu hỏi đánh giá nhận thức, kiến thức pháp luật về TTATGT. Các bài đánh giá được tổ chức ngay sau mỗi buổi tuyên truyền nhằm đo lường mức độ tiếp thu của học sinh.

Tuy nhiên, phương thức tổ chức thi theo hình thức truyền thống bằng giấy bộc lộ nhiều hạn chế. Việc xây dựng nhiều đề thi, in sao tài liệu tốn kém chi phí và thời gian. Công tác chấm thi đòi hỏi lực lượng cán bộ đông, kéo dài thời gian tổng hợp, đánh giá kết quả.

Trước yêu cầu đổi mới, Phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu, xây dựng và triển khai ứng dụng đánh giá trực tuyến. Ứng dụng được thiết kế với hệ thống câu hỏi phù hợp, dễ sử dụng, có thể thao tác ngay trên điện thoại cá nhân hoặc máy tính.

Việc triển khai ứng dụng giúp loại bỏ hoàn toàn giấy bút trong quá trình đánh giá. Người tham gia chỉ cần quét mã QR để truy cập hệ thống và trả lời câu hỏi. Kết quả được tổng hợp tự động, không cần thành lập tổ chấm thi như trước đây.

Học sinh tham gia đánh giá qua quét mã QR (Ảnh: Đ.X.).

Ứng dụng cho phép tổ chức các bài đánh giá mọi lúc, mọi nơi, phù hợp với điều kiện thực tế tại các trường học. Hệ thống cũng hỗ trợ thống kê số lượng người tham gia, số bài thi và kết quả chi tiết, giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi, đánh giá hiệu quả tuyên truyền.

Ngoài ra, ngân hàng câu hỏi có thể được bổ sung, điều chỉnh linh hoạt theo từng nhóm đối tượng và mục tiêu cụ thể. Điều này giúp nội dung đánh giá sát thực tế hơn, đáp ứng nhu cầu giáo dục pháp luật trong từng giai đoạn.

Ông Dương Thế Bảo, Trưởng Phòng GDNN - GDTX, Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao việc triển khai ứng dụng. Theo ông, đây là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về TTATGT trong nhà trường.

Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để các đơn vị giáo dục lồng ghép nội dung pháp luật giao thông vào chương trình giảng dạy và hoạt động ngoại khóa. Việc này giúp đa dạng hóa hình thức giáo dục, khắc phục hạn chế của phương pháp truyền thống.

Thời gian tới, Phòng GDNN - GDTX sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng CSGT tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về TTATGT giữa các cụm thi đua. Các cuộc thi hướng tới tạo sân chơi bổ ích, tăng tính cạnh tranh lành mạnh và thu hút học sinh tham gia.

Tại Trường THPT Hưng Yên, cô Đỗ Thị Giang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết đây là lần đầu học sinh được tham gia hình thức đánh giá này. Học sinh tỏ ra hào hứng vì nội dung câu hỏi phù hợp với lứa tuổi và gắn với thực tế.

Các câu hỏi tập trung vào quy tắc tham gia giao thông, hệ thống biển báo, chế tài xử phạt và một số tình huống thường gặp. Cách tiếp cận này giúp học sinh không chỉ nắm kiến thức mà còn biết vận dụng vào thực tế khi tham gia giao thông.

Theo cô Giang, nhà trường mong muốn tiếp tục được tổ chức nhiều đợt đánh giá tương tự trong thời gian tới. Đây vừa là cách kiểm tra nhận thức, vừa góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Việc sử dụng thiết bị cá nhân như điện thoại, máy tính để tham gia đánh giá cũng tạo thuận lợi cho học sinh. Các em có thể làm bài ngay tại lớp hoặc ở nhà, không bị giới hạn về không gian và thời gian.

Chương trình được xem là một bước đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí và tiết kiệm nguồn lực.

Đồng thời, hoạt động này góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và các cơ sở giáo dục. Sự phối hợp chặt chẽ giúp công tác giáo dục pháp luật trở nên đồng bộ, hiệu quả hơn.

Học sinh hào hứng tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về TTATGT (Ảnh: Đ.X.).

Thông qua việc đánh giá thường xuyên, học sinh được củng cố kiến thức, hình thành thói quen tuân thủ luật giao thông. Đây là yếu tố quan trọng nhằm kiềm chế, giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Việc triển khai ứng dụng đánh giá trực tuyến cũng phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong giáo dục và quản lý nhà nước. Mô hình này hướng tới lấy người học làm trung tâm, tạo điều kiện tiếp cận kiến thức thuận tiện, linh hoạt hơn.

Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền ngày càng cao, việc áp dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến rõ rệt. Từ đó, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong học sinh và cộng đồng.