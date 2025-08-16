Trường mầm non trả trẻ, phụ huynh "khủng hoảng" vừa làm vừa giữ con

Chị Ngọc Hà, ở phường Thủ Đức, TPHCM cho biết, chị bắt đầu đối mặt với những ngày "khủng hoảng" khi con kết thúc kỳ học hè ở trường mầm non vào ngày 15/8.

Nhiều ngày trước đó, chị Hà đã dò khắp nơi tìm chỗ gửi trẻ ngắn hạn nhưng bói không ra. Các cơ sở tư thục chỉ giữ trẻ học chính thức ở trường; các khoá kỹ năng sống, nhận trẻ ngoài giờ dịp cuối hè cũng đã kết thúc hoặc không nhận thêm trẻ mới.

Chồng chị Hà đi làm ở Bình Dương cũ, mỗi tuần chỉ về 1-2 lần nên một mình chị phải xoay xở với con nhỏ.

Ngay sáng nay 16/8, ngày đầu tiên con nghỉ học, cũng là ngày chị có lịch hẹn tư vấn bảo hiểm cho khách hàng.

Ban đầu chị Hà dự tính gửi con cho hàng xóm nhưng rồi người này lại có việc đột xuất về quê. Chị Hà còn nghĩ đến cả phương án "liều khoá cửa nhốt con ở trong nhà".

Cuối cùng, chị quyết định đưa con nhỏ đi theo đến điểm hẹn tư vấn khách hàng dù biết điều này rất bất tiện khi vừa nói chuyện vừa trông con. Sau đó đến trưa, chị đành đưa con vào công ty.

Chị Đặng Thị Trinh, ở phường An Khánh, TPHCM đã vật vã “mẹ kèm con” cả tuần nay khi con gái 5 tuổi nghỉ học hè ở một cơ sở mầm non tư thục trước đó. Chị cũng tìm một vài khoá gửi con ngắn hạn nhưng thời điểm cuối hè, không nơi nào nhận.

Cảnh tượng tại nhà chị Trinh khi con nghỉ hè chờ vào năm học mới (Ảnh: Đ.T).

Công việc linh hoạt, trong tuần chị Trinh xin làm online 1-2 ngày. Chị thú thực, ở nhà làm cũng không tập trung nổi với con, nhiều lúc chị căng thẳng đến mức không kiềm chế nổi.

Có ngày chị gửi con cho nhà hàng xóm, trưa chạy từ cơ quan hơn 10 cây số về. Nhìn cảnh trẻ con chí choé với nhau, thêm bãi chiến trường giữa nhà, người mẹ như tụt hết mọi năng lượng. Cô hàng xóm cũng chịu hết nổi, chị Trinh lại lục đục chở con lên cơ quan.

Chưa kể, con đi làm theo mẹ nên ăn uống thất thường, liên tục không ngủ trưa nên càng mệt càng quấy. Hai mẹ con "đánh vật" với nhau từ sáng đến đêm, chị Trinh chỉ mong con tựu trường thật nhanh.

Con gái chị Trinh sắp tới vào lớp 1 nên sẽ tựu trường vào ngày 20/8 tới, chị sắp thoát cảnh vừa làm vừa trông con 24/24. Tuy nhiên, hai tuần đầu trước khi khai giảng con chỉ học một buổi nên chị vẫn đang chờ bà ngoại thu xếp vào hỗ trợ.

Anh Nguyễn Quốc Trung, ở phường Long Trường, TPHCM cho biết, tuần tới khi con 5 tuổi kết thúc học hè, mỗi ngày anh sẽ chạy đi chạy lại khoảng 80 cây cho việc đưa đón con.

Mỗi ngày, bắt đầu từ hơn 5h sáng, anh chạy gần 20km lên nhà bác ruột ở phường An Phú Đông (thuộc quận 12 cũ). Từ đó, anh mới quay ngược lại đi làm ở quận 7 cũ, buổi chiều lại vòng ngược lên đón con rồi mới về nhà.

Cảnh vất vả nhất là TPHCM đang mùa mưa, việc đi lại đường dài có con nhỏ rất bất tiện, nguy hiểm.

"Vợ chồng tôi không tìm được nơi nào nhận giữ trẻ ngắn hạn an toàn trong 10 - 15 ngày tới, ông bà ở quê đều lớn tuổi cũng không thể vào hỗ trợ. Chỉ còn cách gửi bà bác trông cháu ban ngày, tối lại đón về", anh Trung cho biết.

Vào mùa hè, phụ huynh có con nhỏ ở TPHCM sẽ phải tự xoay xở với việc trông con và đầu hè và cuối hè theo lịch giữ trẻ của các trường mầm non.

Đặc biệt, giai đoạn cuối hè là khoảng thời gian khó khăn nhất với các gia đình khi các cơ sở giáo dục tư thục hay các khoá kỹ năng sống hè đều đã kết thúc khoá học. Các nơi tập trung công tác sửa sang, vệ sinh và chuẩn bị cho năm học mới nên không mở khoá học mới hay nhận giữ trẻ ở thời điểm này.

Vậy nên, dù biết trước lịch nhưng nhiều gia đình vẫn bị động trong việc giữ con. Nhiều gia đình sống chung với cảnh vừa làm việc vừa trông con, gửi được cho ai ngày nào hay ngày đó... Những điều này luôn đi kèm với những nguy cơ thiếu an toàn cho trẻ.

Bậc mầm non ở TPHCM sẽ tựu trường vào ngày 25/8 (Ảnh: Hoài Nam).

Theo lịch của Sở GD&ĐT TPHCM, thời gian tổ chức hoạt động hè năm 2025 tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn diễn ra từ ngày 16/6 đến hết ngày 15/8.

Như vậy, thời điểm này, các trường mầm non đã kết thúc việc tổ chức học hè cho trẻ, trẻ nghỉ học chờ bước vào năm học mới vào ngày 25/8 tới.

Theo khung kế hoạch năm học của UBND TPHCM, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ có lịch tựu trường vào ngày 20/8. Các khối còn lại tựu trường vào ngày 25/8. Các trường sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Trong thời gian trẻ nghỉ hè tại nhà, các trường học lưu ý phụ huynh cần chú ý sự an toàn của trẻ như tránh tai nạn, đuối nước cũng như quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ cho trẻ.