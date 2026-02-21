4 phương thức xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành của ĐH Sư phạm TPHCM

Trường Đại học Sư phạm TPHCM vừa thông báo phương án tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng chính quy năm 2026.

Năm 2025, Trường Đại học Sư phạm TPHCM sử dụng 4 phương thức xét tuyển (Ảnh: Hoài Nam).

Cụ thể, năm 2026, trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên.

- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026.

- Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh sẽ xét tuyển sử dụng kết quả thi 2 môn năng khiếu kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt môn Toán hoặc Ngữ văn.

Năm 2026, trường dự kiến tuyển 5.175 chỉ tiêu cho cả cơ sở chính, phân hiệu Long An, phân hiệu Gia Lai.

Chỉ tiêu dự kiến vào từng ngành như sau: