Lý do 2 phó giáo sư xin rút khỏi tổ công tác liêm chính khoa học của trường

Ngày 28/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ra quyết định thành lập tổ công tác liên quan đến liêm chính khoa học. Tổ công tác gồm 7 thành viên do TS.BS Phạm Quốc Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm tổ trưởng.

Ngay sau khi thành lập, hai phó giáo sư trong danh sách thành viên này đã xin rút khỏi tổ công tác.

Một trường hợp xin rút khỏi tổ công tác xuất phát thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến PGS.TS Trần Thị Khánh Tường, người bị cáo buộc về vi phạm liêm chính khoa học.

Hai phó giáo sư rút khỏi tổ công tác liên quan đến liêm chính khoa học của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: Nhà trường).

Vị này xin rút khỏi tổ công tác nhằm tránh các suy diễn và đảm bảo khách quan và minh bạch quá trình rà soát.

Trường hợp còn lại xin rút khỏi tổ công tác vì lý do cá nhân.

Theo quyết định, Tổ công tác liên quan đến liêm chính khoa học của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch làm việc trong thời gian 30 ngày, kể từ 28/10 và sẽ tiến hành rà soát theo các quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 (Điều 8) cùng Nghị định 262/2025/NĐ-CP (Điều 4, Điều 6) trong phạm vi đào tạo và nghiên cứu.

Quyết định thành lập trên được đưa ra sau những ồn ào về trường hợp của thí sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngành Nội khoa của trường.

Thí sinh Âu Nhật Huy là con của PGS.TS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn nội, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.