“Trường đậu báo rớt, trường rớt báo đậu”, nam sinh tìm đủ hướng xử lý

Những ngày qua, thí sinh Lê Minh Quang (tên thí sinh đã được thay đổi), học sinh Trường THPT Tam Nông, Đồng Tháp, bần thần khi tra cứu kết quả xét tuyển đại học năm 2025.

Quang cho biết, em đạt 25,56 điểm, tính cả điểm ưu tiên vùng. Với kết quả này, theo công bố điểm chuẩn của các trường, Quang rớt 3 nguyện vọng đầu và trúng tuyển vào nguyện vọng 4 là ngành Luật của Trường Đại học Mở TPHCM, lấy điểm 24,7.

Thí sinh Lê Minh Quang lo lắng khi nơi trượt thì báo đậu, nơi đậu thì báo... trượt hết (Ảnh: NVCC).

Thế nhưng, khi Quang vào tra cứu kết quả trên hệ thống của Trường Đại học Mở thì hệ thống báo Quang đã trúng tuyển vào nguyện vọng 3 tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Trong khi, nguyện vọng 3 của Quang là ngành Công tác xã hội của Trường Đại học Sư phạm TPHCM có điểm chuẩn 25,63, cao hơn mức điểm của Quang.

Sáng 25/8, khi Bộ GD&ĐT mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến, Quang tra cứu thì lại nhận được kết quả là trượt hết tất cả các nguyện vọng.

Nam sinh rơi vào cảnh nơi trượt là vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM thì hệ thống của trường nguyện vọng sau báo đậu, nơi đậu nguyện vọng 4 thì hệ thống lại báo trượt hết.

Quang nhiều lần vào tra cứu lại kết quả trên hệ thống của Trường Đại học Mở TPHCM thì vẫn nhận được thông báo đã trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Sau đó, Quang đã gọi điện, gửi Email đến Trường Đại học Mở TPHCM phản ánh về sự cố mình gặp phải và mong sớm được giải quyết.

Nội dung thư em viết “Xin trường xem lại giúp em về vấn đề em đủ điểm mà vẫn trượt”.

Cậu học trò cho biết, những ngày qua em rất lo lắng, khi trúng tuyển nhưng không thể xác nhận nhập học. Quang không hiểu nổi khi học sinh trúng tuyển nhưng phải tự xoay xở, đi xin để được xác nhận mình trúng tuyển

“Đến 30/8 tới là hạn cuối cùng để xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ. Em không dám nói với bố mẹ vì tình trạng mình gặp phải vì sợ bố mẹ lo lắng”, Quang cho hay.

Thư “Xin trường xem lại giúp em về vấn đề em đủ điểm mà vẫn trượt” của Quang (Ảnh: NVCC).

Thí sinh Lê Minh Quang là một trong nhiều trường hợp thí sinh đủ điểm chuẩn trúng tuyển theo nguyện vọng đăng ký nhưng nhận về kết quả trượt hết các nguyện vọng.

Các thí sinh này đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM, dù không đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng cũng không thể xét tiếp nguyện vọng phía sau.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 26/8, đại diện Trường Đại học Mở TPHCM cho biết, phòng đào tạo của trường đã nắm thông tin phản ánh về sự cố của thí sinh. Trường sẽ sớm xử lý và phản hồi về sự việc.

Trước đó, ngày 24/8, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT gửi thông báo tới các cơ sở đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn về điểm trúng tuyển.

Trong đó, thông báo nhấn mạnh “Đối với thông báo trúng tuyển, đề nghị các cơ sở đào tạo nêu rõ điểm trúng tuyển là căn cứ pháp lý quan trọng nhất, danh sách kèm theo quyết định có thể điều chỉnh nếu phát hiện sai sót”.

Để thí sinh có thể xác nhận nhập học, Bộ GD&ĐT yêu cầu tất cả các cơ sở đào tạo rà soát danh sách thí sinh trúng tuyển đưa lên hệ thống.

Vụ Giáo dục Đại học yêu cầu tuyệt đối không đưa thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển lên Hệ thống.

Các cơ sở đào tạo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và giải trình (nếu có) đối với danh sách này.