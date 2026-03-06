Loạt học sinh cùng lớp bị đau bụng bất thường: Nhà trường nói gì?

Ngày 6/3, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, sẽ yêu cầu Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm báo cáo về việc có nhiều học sinh của một lớp nghỉ học do bị đau bụng.

Trước đó, tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm có tình trạng nhiều học sinh lớp 3A8 bị đau bụng, mệt mỏi và nhiều em phải xin nghỉ học. Có phụ huynh lên tiếng hoài nghi về thực phẩm tại trường.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Ảnh: Thúy Diễm).

Trao đổi về vụ việc, bà Nguyễn Trần Mai Uyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, xác nhận nhà trường ghi nhận tình trạng một số học sinh lớp 3A8 có dấu hiệu đau bụng, xin nghỉ học.

Theo bà Uyên, tối 2/3 có một học sinh của lớp bị đau bụng. Đến tối 3/3, tổng cộng có 4 em xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy. Sáng 4/3, có 8 trường hợp của lớp 3A8 than mệt mỏi, đau bụng và xin ra về ngay trong buổi sáng, thời điểm các em chưa ăn bán trú tại trường.

Ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát tình hình sức khỏe của các học sinh.

“Trong số các em nghỉ học, một số được gia đình đưa đi khám và bác sĩ kết luận bị rối loạn tiêu hóa. Đến nay, tất cả các em đã ổn định sức khỏe và đi học bình thường”, bà Uyên cho biết.

Trước những băn khoăn của phụ huynh về khả năng thực phẩm tại trường gây ra tình trạng trên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm khẳng định điều này là khó xảy ra.

Theo bà Uyên, nhà trường hiện tổ chức ăn bán trú cho gần 1.800 học sinh. Toàn bộ quy trình từ nguồn cung cấp thực phẩm, chế biến đến lưu mẫu thức ăn đều được ký hợp đồng và giám sát chặt chẽ qua nhiều khâu.

“Nếu thực phẩm của trường có vấn đề thì sẽ có rất nhiều học sinh khác xuất hiện triệu chứng tương tự, bởi nhà trường không nấu riêng thức ăn cho từng lớp”, bà Uyên nói.

Lãnh đạo nhà trường cũng đặt ra khả năng các học sinh sau giờ tan học đã mua và sử dụng thực phẩm bán trước cổng trường, dẫn đến rối loạn tiêu hóa.

Ông Đặng Thọ Dần, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, cho biết ngay khi nhận được thông tin, ban đại diện đã làm việc với lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm để tìm hiểu nguyên nhân.

Theo ông Dần, đây là sự việc mang tính cục bộ khi chỉ có lớp 3A8 ghi nhận 8 học sinh bị đau bụng và cần thiết các phụ huynh sẽ xem lại camera giám sát của trường trong ngày các cháu bị đau bụng để làm rõ sự việc.

"Định kỳ hàng tháng, ban đại diện cha mẹ đều kiểm tra rất kỹ thực phẩm, bếp ăn bán trú ở trường. Sau vụ việc, chúng tôi cũng trao đổi với đại diện hội phụ huynh của các lớp để thông tin, nhắc nhở chung con em không mua các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, đặc biệt là đồ ăn lạnh hoặc thức ăn bán trước cổng trường để đảm bảo an toàn cho các em", ông Dần cho hay.