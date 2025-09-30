75 học sinh không đến lớp, nghi phụ huynh phản ứng vụ ngộ độc thực phẩm

Chiều 30/9, ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, cho biết, địa phương đang làm rõ lý do 75 học sinh Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy không đến lớp.

Theo ông Bình, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 150 học sinh, nhưng sáng cùng ngày thì 75 em diện bán trú không đi học. Trong số này có các em vừa trở về từ bệnh viện, sau khi điều trị các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Chính quyền xã Kim Ngân đang kiểm tra thông tin cho rằng học sinh nghỉ là do phụ huynh phản ứng vụ hàng chục em nhập viện sau bữa ăn sáng tại trường, để có phương hướng giải quyết.

"Lãnh đạo xã đã cử cán bộ về thôn, bản tìm hiểu, học sinh nghỉ học là do sức khỏe chưa bình phục hay vấn đề khác. Nếu có việc phụ huynh bức xúc, không cho con đến lớp, chúng tôi sẽ vận động để họ đưa con trở lại trường, tránh ảnh hưởng đến việc học. Các vấn đề liên quan khác sẽ có cơ quan chức năng làm rõ, xử lý", ông Bình nói.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng tại trường.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa học sinh đến bệnh viện. Trong số 75 học sinh ăn sáng bằng bánh tày, có 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Ông Ngô Đức Vận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy (Quảng Trị), cho biết, các học sinh có triệu chứng ngộ độc thực phẩm, sau điều trị đã bình phục, xuất viện.

Học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy thời điểm nằm điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Sáng Công).

Liên quan đến vụ việc, dư luận tại Quảng Trị còn xôn xao thông tin Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, lúc các em có triệu chứng bất thường. Sự việc càng ồn ào khi clip quay tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội.

Trong clip, một người phụ nữ được cho là cô giáo Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, có những trao đổi với hiệu trưởng và nhân viên y tế học đường.

"Cho học sinh uống thuốc gì phải có sự chứng kiến của hiệu trưởng, hiệu phó, chứ không tự cho uống. Anh để nguyên tại chỗ, em khẳng định 100% các em không bị sao cả, không đưa đi viện, mình là hiệu trưởng, hiệu phó thì phải xử lý công việc, các em bình thường”, nội dung trích trong clip.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô H. xác nhận mình là người trong clip nhưng 44 giây ghi hình chưa phản ánh hết bản chất vụ việc. Theo cô H., khi thấy một số học sinh đau bụng và được nhân viên y tế cho uống thuốc, cô đã nhắc nhở.

“Vì chưa biết học sinh có vấn đề gì nên tôi nhắc nhở cán bộ y tế, cho uống thuốc phải có sự chứng kiến của lãnh đạo nhà trường, nếu cho uống thuốc không có chỉ định của bác sĩ sẽ rất nguy hiểm. Lúc đó tôi đề nghị tạm xoa dầu cho các em”, cô H. nói.

Về thông tin không cho đưa học sinh đi bệnh viện, cô H. giải thích, bản thân cũng là một người mẹ, một cô giáo nên rất lo lắng nhưng phải giữ bình tĩnh để xử lý tình huống.

“Bệnh viện cách trường đến 40km, một số người đề nghị đưa học trò đi bằng xe máy nhưng tôi sợ mất an toàn. Các em đang có triệu chứng bất thường, ra gió càng nguy hiểm. Khi tôi nói không sao cả là để trấn an học sinh và phụ huynh. Tôi nói không đưa đi viện là để chờ bố trí ô tô chở các em cho an toàn”, cô H. lý giải.