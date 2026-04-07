Đại học top đầu bỏ xét IELTS, học phí đến 90 triệu đồng

Năm 2026, Đại học Y Dược TPHCM đổi mới khi chỉ sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bên cạnh xét tuyển thẳng và dự bị đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Như vậy, những thí sinh có chứng chỉ quốc tế, phổ biến là IELTS như mọi năm sẽ bị giảm lợi thế. Thay vào đó, trường cộng 0-1,5 điểm theo thang điểm 30 dành cho các nhóm thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế.

Trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh 2.746 tăng 170 chỉ tiêu so với năm 2025. Trong đó, 2.695 chỉ tiêu dành cho xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 29 chỉ tiêu xét tuyển thẳng và 22 chỉ tiêu xét dự bị đại học.

Trong trường hợp xét tuyển thẳng và dự bị đại học không tuyển đủ chỉ tiêu, số lượng còn lại sẽ được chuyển sang phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường Đại học Y Dược TPHCM (Nguồn: UPM).

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được công bố sau khi Bộ GD&ĐT ban hành thông báo ngưỡng tối thiểu.

Đại học Y Dược TPHCM cho biết xác định độ lệch điểm theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GD&ĐT; bảo đảm tuyển chọn được các thí sinh đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo.

Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, thứ tự xét ưu tiên là thí sinh có điểm cộng thấp hơn. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách và có điểm cộng bằng nhau, thứ tự xét ưu tiên xét đến thí sinh có thứ tự ưu tiên nguyện vọng cao hơn.

Học phí dự kiến của ngành cao nhất là Răng - Hàm - Mặt với mức 90 triệu đồng/năm; ngành y khoa thu 88 triệu đồng/năm. Thấp nhất là mức 30 triệu đồng/năm của ngành Tâm lý học.