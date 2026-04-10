Rà soát một số tỉnh có điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 cao bất thường

Rà soát các tỉnh thành có điểm thi cao bất thường

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, cho biết như vậy tại Hội nghị Công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức sáng nay (10/4).

Qua đánh giá của cơ quan an ninh, trong những năm qua, dư luận nghi vấn một số địa phương có điểm thi cao bất thường so với mặt bằng chung, có sự buông lỏng trong quá trình chấm thi.

“Một số đối tượng chống đối trong và ngoài nước, lợi dụng những điểm còn hạn chế trên đây, về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hoặc sai sót trong thực hiện nhiệm vụ thi của một số giáo viên địa phương để công kích ngành giáo dục bởi đây là lĩnh vực được hàng triệu thí sinh, phụ huynh quan tâm”, ông Tuấn đánh giá.

Ông Tuấn cho biết thêm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái có 39 thí sinh dùng điện thoại di động bị đình chỉ thi.

Trong số đó, có 5 thí sinh dùng điện thoại di động chụp ảnh đề thi "tuồn" ra ngoài nhưng chỉ bị phát hiện khi hình ảnh đề thi được lan truyền trên mạng và đến buổi thi kế tiếp mới bị phát hiện.

“A03 đã phối hợp với Công an Hà Nội và Lâm Đồng nhanh chóng xác minh làm rõ 2 vụ việc: Khởi tố 1 thí sinh về tội vô ý làm lộ bí mật Nhà nước; khởi tố 1 thí sinh về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước do sử dụng thiết bị công nghệ cao chụp ảnh đề thi gửi cho người thân nhờ giải”, theo ông Tuấn.

Ngoài ra, cơ quan an ninh và công an các địa phương đã phát hiện xử lý 6 trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về việc đề thi bị lộ để câu like, câu view.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cũng thẳng thắn thừa nhận, trong những năm qua, một số địa phương còn khiến dư luận băn khoăn khi chấm thi.

Chẳng hạn điểm thi môn văn đạt 9 hoặc 9,5 rất nhiều, trong khi thực tế học sinh chuyên văn để đạt điểm 8 đã rất vui.

"Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở giải trình. Tất nhiên việc giải trình này cũng có căn cứ và thuyết phục nhưng chưa thể hiện hết tất cả", Thứ trưởng nhận định.

Về giải pháp, Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản chỉ đạo tiếp theo về vấn đề này. Trước mắt, Bộ yêu cầu Cục Quản lý chất lượng tiếp tục rà soát những sở GD&ĐT nào năm ngoái có các môn thi chấm lỏng tay, việc chỉ đạo toàn diện, tránh tình trạng nhắc nhở được tỉnh thành này lại mất tỉnh thành khác.

"Đặc biệt, tránh tình trạng sở này điểm cao hơn sở khác, tỉnh này điểm cao hơn tỉnh khác nhưng kết quả đó lại không công bằng", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Thiết bị gian lận ngày càng tinh vi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra ở 2.500 điểm thi trong cùng một thời điểm, với hàng triệu thí sinh và 120.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên an ninh. Do vậy, theo cơ quan an ninh, mọi công tác thi cần thực hiện thông suốt, đảm bảo an toàn.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, vấn đề nguy cơ gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao tiếp tục được cơ quan an ninh đặt ra, nhất là tình trạng sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện các hành vi gian lận tiêu cực trên Internet, mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube...

Tình trạng mua bán thiết bị công nghệ cao vẫn diễn ra tràn lan và công khai, thí sinh dễ dàng mua bán phục vụ cho hoạt động gian lận.

Các thiết bị ngày càng tinh vi khó phát hiện như tai nghe siêu nhỏ hoạt động bằng từ trường và kích thước nhỏ như hạt gạo, thậm chí nhỏ hơn hạt gạo, nhét sâu vào trong màng nhĩ, phải dùng nam châm mới lấy ra được.

Một số thiết bị ghi hình được ngụy trang dưới dạng cúc áo, gọng kính, nhẫn, mặt đồng hồ hoặc ngụy trang dưới vỏ bọc là máy tính bỏ túi.

“Đáng chú ý, các thiết bị hiện nay có khả năng tự động kết nối, không cần thao tác vật lý của người dùng và có khả năng truyền hình ảnh đề thi, nhận đáp án bằng giọng nói, chỉ trong vài giây thông qua mạng di động tốc độ cao”, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho hay.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi, ông Tuấn đề nghị công an các đơn vị, địa phương, các sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ.

Cùng với đó, lực lượng công an phối hợp khảo sát xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trọng yếu của kỳ thi như: In sao đề thi, coi thi, chấm thi, tiêu cực trong khâu chấm thi dẫn đến khó khăn trong việc xử lý khắc phục hậu quả.

Nhiệm vụ đặt ra là cần nhanh chóng xử lý các thông tin nghi vấn về vấn đề lộ đề thi, gây thất thiệt, hoang mang.

Đại diện cơ quan an ninh cũng đặc biệt nhấn mạnh, cần tuyên truyền để thí sinh nắm được quy định đề thi. Mọi hành vi tiết lộ thông tin đề thi trong thời gian bảo mật, không chỉ vi phạm quy chế thi mà còn có thể chịu trách nhiệm hình sự về làm lộ bí mật Nhà nước theo quy định của bộ luật Hình sự.