Cách xem điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM

Cụ thể, thí sinh có thể xem kết quả thi thông qua tài khoản đã đăng ký dự thi trên trang thông tin điện tử chính thức của kỳ thi tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 16/4, Ban chấm thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM tiến hành chấm bài thi đợt 1. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào ngày 17/4.

Điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến được công bố ngày 17/4 (Ảnh: Hoài Nam).

Về cách tính điểm, theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM, bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Cấu trúc đề thi được chia thành 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ (gồm hai phần là tiếng Việt và tiếng Anh), Toán học và Tư duy khoa học.

Điểm của từng câu hỏi được phân bổ theo trọng số khác nhau, tùy thuộc vào độ khó của câu hỏi. Tổng điểm bài thi được quy đổi theo từng thành phần.

Thang điểm tối đa của bài thi là 1.200 điểm. Trong đó, điểm tối đa của từng phần được thể hiện trên phiếu điểm gồm: Tiếng Việt 300 điểm, tiếng Anh 300 điểm, Toán học 300 điểm và Tư duy khoa học 300 điểm.

Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục áp dụng hình thức cấp giấy chứng nhận kết quả thi điện tử. Sau khi có kết quả, thí sinh có thể chủ động truy cập vào trang thông tin điện tử của kỳ thi để tải về và in giấy chứng nhận khi cần thiết.

Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo của Đại học Quốc gia TPHCM sẽ thực hiện xác minh kết quả thi của thí sinh khi nhận được yêu cầu từ các cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này trong tuyển sinh.

Thời gian sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển sẽ do từng cơ sở đào tạo quy định trong đề án tuyển sinh hằng năm, phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Đợt 2 của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 24/5 tại 36 điểm thi thuộc 9 tỉnh, thành phố, gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Kết quả của đợt thi này dự kiến được công bố vào ngày 6/6.