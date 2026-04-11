Thủ khoa bác sĩ nội trú kể trải nghiệm đứng 8 tiếng mỗi ngày ở phòng khám

Nữ sinh Lê Thảo Phúc, theo chuyên ngành Da liễu, là một trong 5 thủ khoa được tuyên dương tại lễ tốt nghiệp sau đại học năm 2026 của trường, diễn ra ngày 10/4.

5 thủ khoa tốt nghiệp sau đại học tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: Nguyệt Hoài).

Năm nay, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trao bằng cho 945 tân khoa, gồm 5 tiến sĩ, 11 thạc sĩ, 164 bác sĩ chuyên khoa II, 554 bác sĩ chuyên khoa I và 111 bác sĩ nội trú, thuộc 22 chuyên ngành đào tạo ở nhiều cấp trình độ khác nhau.

Lê Thảo Phúc là cựu học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM. Cô tốt nghiệp thủ khoa chương trình bác sĩ nội trú với kết quả được đánh giá tổng hợp từ học tập lý thuyết, thực hành lâm sàng và luận văn với 8,96/10 điểm.

Phúc chia sẻ, sau 6 năm theo học bác sĩ đa khoa, cô quyết định thi vào chương trình bác sĩ nội trú cách đây 3 năm. Trong giai đoạn ôn thi, cô cùng các thí sinh khác học từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày để chuẩn bị cho kỳ thi có tính cạnh tranh cao.

Khi theo học chương trình bác sĩ nội trú, đặc thù lớn nhất là thời gian thực hành lâm sàng tại bệnh viện chiếm phần lớn. Phúc trực tiếp làm việc với bệnh nhân, đây là môi trường giúp nâng cao kỹ năng thực tế nhưng cũng đi kèm nhiều áp lực.

Khó khăn lớn nhất trong giai đoạn này là cân bằng giữa ba nhiệm vụ: học lý thuyết, thực hành lâm sàng và hoàn thành luận văn.

Nếu như trước đó Phúc từng học tới 12 tiếng mỗi ngày để ôn thi, thì trong giai đoạn thu thập số liệu cho luận văn, cô thường đứng 8 tiếng mỗi ngày tại phòng khám để lấy mẫu. Buổi tối, cô tiếp tục xử lý số liệu và viết luận văn. Có những thời điểm cô rơi vào trạng thái kiệt sức.

Trong quá trình học nội trú, cường độ học lý thuyết giảm so với giai đoạn ôn thi, thay vào đó là học trực tiếp trên bệnh nhân. Điều này giúp Phúc nhận ra rằng yếu tố quan trọng nhất không chỉ là kiến thức, mà còn là sự quan tâm và trách nhiệm đối với người bệnh. Dù trong hoàn cảnh áp lực nào đi nữa, đối với một bác sĩ, việc chăm sóc bệnh nhân luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Tuy vậy, nữ thủ khoa cho rằng chuyên ngành Da liễu mà mình theo đuổi ít liên quan trực tiếp đến các tình huống sinh tử. Trong khi đó, các đồng nghiệp học nội tổng quát hoặc ngoại khoa phải đối mặt với áp lực lớn hơn khi thường xuyên xử lý những ca bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Thủ khoa bác sĩ nội trú Lê Thảo Phúc từng trải qua giai đoạn học 12 tiếng/ngày, đứng lấy mẫu 8 tiếng/ngày (Ảnh: Hoài Nam).

Chia sẻ tại buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn, Trưởng khoa Mũi xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM - một trong 5 tân tiến sĩ tốt nghiệp năm nay - bày tỏ đây là một khóa học vô cùng đặc biệt, thậm chí chưa từng có tiền lệ.

Theo anh, khóa học bắt đầu với những kế hoạch bình thường như lên lớp trực tiếp, thảo luận và làm việc tại bệnh viện. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, mọi thứ thay đổi: giảng đường vắng lặng, việc học chuyển sang trực tuyến, các kế hoạch nghiên cứu bị gián đoạn.

Trong bối cảnh đó, anh Hớn từng đặt câu hỏi liệu mình có thể đi đến cuối hành trình hay không, khi vừa học trong lo lắng, vừa làm việc trong điều kiện cách ly và nghiên cứu với nhiều hạn chế về nguồn lực cũng như tương tác trực tiếp.

Anh cùng nhiều đồng nghiệp vừa học, hoàn thành các chuyên đề, vừa tham gia tuyến đầu chống dịch. Đã có những thời điểm không ít người muốn bỏ cuộc.

Tuy nhiên, theo anh Hớn, chính hoàn cảnh đặc biệt đó đã giúp mọi người học được cách thích nghi: thích nghi với lớp học trực tuyến, với việc bảo vệ đề tài qua màn hình và với kỷ luật bản thân.

Quan trọng hơn, các bác sĩ cũng học được sự kiên cường, tinh thần trách nhiệm và giá trị của sự đồng hành trong những giai đoạn khó khăn từ thực tế.