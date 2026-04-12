Khen thưởng nam sinh lớp 10 cứu 2 người giữa dòng nước xoáy

Ngày 12/4, Đoàn phường Vinh Lộc phối hợp với thôn Tiên Động tổ chức trao giấy khen, quà động viên em Võ Hoàng Thành, học sinh lớp 10 Trường THPT Nghi Lộc 3, vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Theo thông tin từ Đoàn phường Vinh Lộc, khoảng 16h20 ngày 10/4, trong lúc đi dạo tại bãi biển Cửa Lò, Thành đã phát hiện 3 người đang gặp nạn giữa khu vực có dòng nước xoáy nguy hiểm.

Đoàn phường Vinh Lộc tặng giấy khen và quà cho em Thành vì đã có hành động dũng cảm cứu người (Ảnh: Đoàn phường Vinh Lộc).

Nam sinh này đã nhanh chóng mượn phao của người dân gần đó và lao ra ứng cứu. Mặc dù sóng lớn liên tục đánh dạt và dòng nước chảy xiết, Thành vẫn kiên cường tiếp cận các nạn nhân, lần lượt đưa được 2 người vào bờ an toàn. Nạn nhân còn lại do kiệt sức và bị cuốn ra xa nên Thành không thể tiếp cận.

Đại diện Đoàn phường Vinh Lộc đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy của Thành. Hành động của em được coi là tấm gương tiêu biểu về lòng nhân ái và trách nhiệm trong cộng đồng.

Theo Ban giám hiệu Trường THPT Nghi Lộc 3, Thành là một học sinh chăm ngoan, tích cực tham gia các hoạt động của trường. Hoàn cảnh gia đình em thuộc diện hộ nghèo, còn nhiều khó khăn.

Dự kiến, sáng 13/4, nhà trường sẽ tổ chức tuyên dương Thành trong buổi chào cờ đầu tuần nhằm lan tỏa hành động đẹp này tới toàn thể học sinh. Đoàn phường Vinh Lộc cũng đã lập tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh đoàn Nghệ An, đề nghị xem xét tặng bằng khen cho Thành.

