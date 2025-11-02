Huế tiếp tục cho học sinh nghỉ, trường vừa dọn xong lại có nguy cơ ngập

Chiều 2/11, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, đã có thông báo về việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh lũ.

Theo cơ quan chức năng, hiện mưa lũ tại thành phố Huế diễn biến phức tạp, nước lũ trên các sông tiếp tục dâng cao.

Nhiều trường học ở Huế mới dọn vệ sinh xong nay lại có nguy cơ bị ngập lụt (Ảnh: Vi Thảo).

Tính đến 17h cùng ngày, nước lũ trên sông Hương đạt 3,28m, thấp hơn báo động 3 là 0,22m; trên sông Bồ đạt 4,09m, thấp hơn báo động 3 là 0,41m.

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào ngày thứ hai (3/11).

Đối với một số trường ở vùng cao không bị ngập lụt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế giao hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc trung tâm giáo dục chủ động quyết định việc tổ chức dạy học theo đúng chương trình và báo cáo đơn vị quản lý trực tiếp theo quy định.

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, từ ngày 27/10, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Huế đã cho phần lớn học sinh trên địa bàn nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Trong ngày 31/10, sau khi nước lũ rút, toàn thành phố có 168/569 trường đủ điều kiện tổ chức dạy học trở lại.