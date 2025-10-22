Toàn bộ học sinh, sinh viên tại Huế nghỉ học để phòng tránh bão Fengshen

Sáng 22/10, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, cho biết Sở đã có thông báo cho học sinh trên toàn địa bàn thành phố nghỉ học để phòng tránh bão Fengshen.

Theo thông báo, tất cả các trường học, cơ sở giáo dục tại thành phố Huế sẽ cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều nay và ngày 23/10.

Nhiều trường học tại các địa bàn vùng thấp trũng của thành phố Huế đã bị ngập úng cục bộ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục triển khai công tác phòng chống bão, lũ, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, sinh viên, hạn chế thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến sáng nay, tại khu vực thành phố Huế đã có gió mạnh dần kèm mưa lớn, đặc biệt là các vùng ven biển, đầm phá.

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường dâng cao đã gây ngập lụt nhiều khu vực thuộc các xã Quảng Điền, Đan Điền, phường Hóa Châu, Thuận An, Dương Nỗ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, cho biết từ chiều 22/10, trên đất liền ven biển thành phố có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Gió mạnh nhất vào khoảng đêm nay đến sáng 23/10.

Trước và sau khi bão đổ bộ, tại Huế có thể xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão.

Theo ông Hùng, do ảnh hưởng của tổ hợp hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và gió Đông, đêm 22-24/10, tại Huế xuất hiện đợt mưa lớn, với tổng lượng mưa 400-600mm, cục bộ có nơi mưa to trên 800mm.

Ngày 25-27/10, trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió Đông; lượng mưa phổ biến 100-200mm/ngày, cục bộ trên 300mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo, từ đêm 22 đến ngày 28/10, trên các sông ở thành phố Huế có khả năng xuất hiện đợt lũ lớn. Đỉnh lũ tại các sông Bồ, sông Hương có thể đạt trên mức báo động 3; sông Ô Lâu, Truồi có đỉnh lũ đạt 3-3.5m.