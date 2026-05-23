Hôm nay, hai tỉnh đầu tiên cả nước thi lớp 10 công lập

Thí sinh của cả hai tỉnh bước vào môn thi đầu tiên là ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Tại Ninh Bình, căn cứ đề nghị của Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 là 40.181 học sinh trên tổng số khoảng 60.000 thí sinh lớp 9 năm học 2025-2026, tương đương 67%.

Học sinh TPHCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 (Ảnh: T.N).

Trong tổng số chỉ tiêu được phê duyệt, các trường THPT chuyên tuyển 39 lớp với 1.365 học sinh, chiếm tỷ lệ 2,28% số học sinh lớp 9 năm học 2025-2026.

Trường THPT Dân tộc Nội trú tuyển 4 lớp với 140 học sinh, chiếm tỷ lệ 0,23% tổng số học sinh lớp 9 năm học 2025-2026.

Các trường THPT của tỉnh tuyển 879 lớp với 38.676 học sinh, chiếm tỷ lệ 64,53% tổng số học sinh lớp 9 năm học 2025-2026.

Ninh Bình lập 95 hội đồng coi thi lớp 10, gồm 3 hội đồng thi chuyên, 89 hội đồng thi đại trà và 3 hội đồng dành cho các trường ngoài công lập. Số lượng phòng thi dự kiến khoảng 2.600, huy động gần 8.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia công tác coi thi; khoảng 1.700 người tham gia chấm thi.

Thí sinh thi 3 môn bắt buộc là ngữ văn (120 phút), toán (120 phút) và ngoại ngữ (60 phút). Đối với thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên, ngoài các môn chung sẽ thi thêm môn chuyên (150 phút) và phần thi nói đối với môn ngoại ngữ chuyên.

Theo quyết định của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, năm học này, thành phố có 76 trường công lập gồm THPT, THPT chuyên và phổ thông dân tộc nội trú tuyển 38.690 học sinh lớp 10, tương ứng 871 lớp.

Khối giáo dục thường xuyên tuyển mới 1.215 học viên lớp 10 với 27 lớp. Như vậy, tổng chỉ tiêu tuyển mới lớp 10 của hệ công lập và giáo dục thường xuyên là 39.905 học sinh.

Năm học 2025-2026, toàn thành phố Đà Nẵng có gần 46.000 học sinh lớp 9. So với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập, dự kiến hơn 7.300 học sinh sẽ không vào trường công lập. Nếu tính cả giáo dục thường xuyên, sẽ còn khoảng 6.000 học sinh sẽ theo học tại các trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Toàn thành phố có 956 học sinh được tuyển thẳng, trong đó 51 em đạt giải quốc gia, 523 em là học sinh khuyết tật, 379 em là học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và 1 học sinh thiểu số.

Thí sinh Đà Nẵng cũng thi 3 môn trong kỳ thi này. Ngày đầu tiên, thí sinh thi ngữ văn (120 phút) và ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Sáng 24/5, thí sinh dự thi môn toán với thời gian làm bài 120 phút.

Sáng 25/5, các thí sinh đăng ký dự thi vào các trường chuyên sẽ dự thi môn chuyên, thời gian làm bài 150 phút.