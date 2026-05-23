Sinh viên bán dẫn và 15 ngành khác được cấp học bổng 5,5 triệu đồng/tháng

Theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành ngày 20/5, chính sách áp dụng với người học tuyển sinh từ năm 2025 và bắt đầu cấp học bổng từ ngày 1/9 tới đây.

Cụ thể, đối tượng được hưởng học bổng là sinh viên đại học theo học chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn, hoặc các ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược tại các cơ sở giáo dục đại học.

Danh mục được hưởng chính sách gồm 15 nhóm ngành: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học vật chất; Khoa học trái đất; Toán học; Thống kê; Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Vật lý kỹ thuật; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Kỹ thuật mỏ; Xây dựng.

Để được cấp học bổng, sinh viên cần đạt 1 trong 2 điều kiện: Đạt giải nhất nhì ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc có tổng điểm thi tốt nghiệp của môn toán và 2 môn trong số 4 môn lý, hoá, sinh, tiếng Anh nằm trong nhóm 30% thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất cả nước của nhóm ngành đào tạo nhưng không thấp hơn 22,5 điểm tính trên thang điểm 30.

Riêng sinh viên chương trình tài năng và vi mạch bán dẫn không cần hai điều kiện nói trên.

Theo quy định, sinh viên học chương trình đào tạo tài năng được hưởng học bổng 5 triệu đồng/tháng. Sinh viên theo học ngành vi mạch bán dẫn và các ngành khoa học cơ bản được hưởng 4,2 triệu đồng/tháng. Sinh viên các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng 3,7 triệu đồng/tháng.

Sinh viên được cấp học bổng 10 tháng trong một năm học. Tổng thời gian hưởng học bổng tối đa là 5 năm nếu duy trì kết quả học tập theo quy định.

Đối với học viên trình độ thạc sĩ, mức học bổng dao động từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng/tháng. Trong đó, học viên học chương trình đào tạo tài năng được hưởng 7,4 triệu đồng/tháng, học viên các ngành vi mạch bán dẫn và khoa học cơ bản được hưởng 6,3 triệu đồng/tháng, học viên các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng 5,5 triệu đồng/tháng.

Với nghiên cứu sinh tiến sĩ, mức học bổng cao nhất là 8,4 triệu đồng/tháng dành cho chương trình đào tạo tài năng, vi mạch bán dẫn và các ngành khoa học cơ bản. Nhóm ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng 7,4 triệu đồng/tháng.

Theo Nghị định, học viên cao học và nghiên cứu sinh được hưởng học bổng 12 tháng/năm học; thời gian hưởng tối đa lần lượt là 2 năm và 3 năm.

Một điểm đáng chú ý là việc xét duyệt và chi trả học bổng sẽ thực hiện trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh, kết quả học tập do cơ sở đào tạo quản lý, người học không phải nộp hồ sơ hay thực hiện thêm thủ tục hành chính.