Học sinh ở TPHCM được miễn phí bảo hiểm y tế

HĐND TPHCM vừa thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn TPHCM.

Hơn 2 triệu học sinh tại TPHCM được miễn phí đóng bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn).

Theo đó, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và giáo dục thường xuyên cấp THPT), trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TPHCM, sẽ được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế học sinh. Được biết, có hơn 2 triệu học sinh tại TPHCM được hưởng chính sách này.

Mức hỗ trợ này khi cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung của Trung ương, học sinh thuộc nhóm nói trên sẽ được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm y tế.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14/11. Học sinh có thẻ bảo hiểm y tế còn hạn thì mức hỗ trợ sẽ được áp dụng ngay sau khi thẻ hết hạn. Dự kiến, kinh phí thực hiện chính sách này là 1.953 tỷ đồng/năm.

Nghị quyết của HĐND TPHCM xác định học sinh là nhóm đối tượng chưa có thu nhập, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chu cấp của gia đình. Trong đó, gia đình của nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại các khu vực ngoại thành, vùng ven hoặc con em công nhân lao động nhập cư.

Điều này khiến việc tham gia bảo hiểm y tế gặp nhiều hạn chế. Trong khi đó, đây là nhóm cần được bảo vệ sớm. Việc tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời giúp phòng ngừa bệnh tật, đảm bảo sức khỏe học tập và phát triển lâu dài, đồng thời hình thành thói quen tham gia bảo hiểm y tế ngay từ khi còn trẻ.

Nghị quyết hướng đến xây dựng một khung chính sách an sinh xã hội thống nhất, bền vững trên toàn địa bàn thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó ưu tiên chăm sóc các đối tượng yếu thế và tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Nghị quyết cũng hợp nhất và chuẩn hóa các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đang áp dụng tại 3 địa phương cũ (Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TPHCM) cho TPHCM mới.

Đồng thời, chính sách góp phần mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức hỗ trợ cho các nhóm yếu thế, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong giai đoạn 2026-2030.