Học sinh sẽ học trí tuệ nhân tạo từ lớp 1

Theo đó, Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Khung nội dung được thiết kế tương ứng với hai giai đoạn giáo dục, trong đó cấp tiểu học và THCS là giáo dục cơ bản, cấp THPT là giáo dục định hướng nghề nghiệp.

Ở cấp tiểu học, học sinh chủ yếu trải nghiệm các ứng dụng AI đơn giản, trực quan để hình thành khái niệm ban đầu và nhận biết vai trò của Al trong cuộc sống.

Ở cấp THCS, học sinh học cách sử dụng các công cụ AI để tạo ra sản phẩm số, giải quyết các vấn đề học tập.

Lên bậc THPT, học sinh được khuyến khích khám phá, thiết kế và cải tiến các công cụ AI đơn giản thông qua các dự án khoa học.

Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, học sinh có thể chọn các chuyên đề học tập tự chọn để tăng cường kỹ năng thực hành, tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực ứng dụng của AI hoặc các kỹ thuật lập trình và phát triển hệ thống AI.

Bộ GD&ĐT khuyến khích giáo viên dạy AI theo dự án. Các tiết học cần tổ chức linh hoạt, tạo hứng thú cho học sinh.

Một điểm đáng chú ý là một số chủ đề quan trọng như đạo đức AI, nhận diện rủi ro, phân tích chính sách có thể được dạy thông qua thảo luận, tranh biện và nghiên cứu tình huống mà không cần máy tính. Học sinh không chỉ đề xuất giải pháp mà còn phải biết kiểm chứng, đánh giá hiệu quả và tính nhân văn, đạo đức của giải pháp đó.

Việc đánh giá sẽ bám sát các thành phần năng lực AI và mạch nội dung chính. Đặc biệt, với mạch nội dung về đạo đức, dữ liệu và pháp luật, việc đánh giá sẽ kết hợp giữa xử lí tình huống cụ thể và quan sát thái độ, hành vi, trách nhiệm của học sinh trong môi trường số.

Giáo viên cũng cần tổ chức các buổi thuyết trình, phản biện, triển lãm sản phẩm AI để phát huy tư duy phản biện, khả năng giao tiếp và hợp tác của học sinh.