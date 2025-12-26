Học sinh, giáo viên TPHCM chính thức nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Học sinh TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

UBND TPHCM vừa điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 sau khi Chính phủ có văn bản đồng ý với phương án hoán đổi ngày làm việc để dịp Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày liên tiếp mà Bộ Nội vụ đề xuất.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ thứ sáu ngày 2/1/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy ngày 10/1/2026.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức, người lao động và học sinh sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm ngày 1/1/2026 đến hết chủ nhật ngày 4/1/2026 dương lịch. Lịch học bù, nếu có, có thể tổ chức vào thứ bảy ngày 10/1/2026.

Trước đó, ngày 22/12, Sở GD&ĐT TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2026 đối với công chức, viên chức, người lao động và học sinh 1 ngày vào 1/1/2026 theo quy định cũ.

Sau đó, ngày 25/12, Bộ Nội vụ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thay đổi từ 1 ngày thành 2 ngày (có hoán đổi) cùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần.