Hiệu trưởng trường đại học gửi thông điệp không e ngại thất bại tới HSSV

Ngày 29/4, cuộc thi "Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" lần IV năm 2026 (INNOBE 2026) do Trường ĐH Bạc Liêu đăng cai tổ chức, đang diễn ra tại tỉnh Cà Mau.

TS Phan Văn Đàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nơi đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển, theo TS Đàn, việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên (HSSV) có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

TS Phan Văn Đàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu, phát biểu khai mạc cuộc thi (Ảnh: Huỳnh Hải).

TS Phan Văn Đàn chia sẻ, cuộc thi INNOBE được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát hiện và ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp; góp phần hình thành thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Ông cho rằng, đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là diễn đàn kết nối tri thức, ý tưởng và nguồn lực, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực phát triển mạnh mẽ hơn.

Cuộc thi năm nay có nhiều ý tưởng, dự án tham gia, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ, nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, y tế, du lịch, dịch vụ, các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo khác.

Theo TS Đàn, cuộc thi quy tụ 101 ý tưởng, dự án tiêu biểu của HSSV đến từ các trường THPT, đại học và cao đẳng khu vực ĐBSCL cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp mạnh mẽ của các em HSSV.

Gửi thông điệp đến các HSSV có ý tưởng dự thi, Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu nhấn mạnh con đường khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng.

"Đổi mới sáng tạo đôi khi bắt đầu từ những thất bại, nhưng đừng vì thế mà các bạn e ngại và hãy coi cuộc thi này là một sân chơi để thử thách giới hạn của bản thân.

Dù kết quả hôm nay có đạt giải hay không, việc các bạn dám đứng đây, dám trình bày ý tưởng và dám dấn thân đã là một chiến thắng của tinh thần và sức sống trẻ. Các bạn hãy tự tin, quyết liệt và giữ vững ngọn lửa đam mê của mình”, TS Đàn bày tỏ thông điệp.

Nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH Bạc Liêu trình bày ý tưởng dự thi (Ảnh: Huỳnh Hải).

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc ĐH Trà Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị mạng lưới hỗ trợ HSSV khởi nghiệp khu vực ĐBSCL, cũng đánh giá cao các em HSSV đã vượt qua nhiều thử thách, khó khăn để đến vòng chung kết cuộc thi.

Theo ông, các em là những gương mặt tiêu biểu, tấm gương dũng cảm, mặc dù vẫn còn trên ghế nhà trường, thậm chí ở cấp phổ thông, nhưng các em đã thể hiện dũng khí, can đảm, có được ý tưởng và theo đuổi đến giờ phút này.

"Các em có thể thành công hoặc chưa thành công, nhưng sự có mặt của các em ngày hôm nay đã là một thành công ban đầu cho các em. Chúng tôi hy vọng các em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những ngọn lửa này cho tương lai", PGS.TS Nguyễn Minh Hòa động viên các HSSV dự thi.