Chờ lịch nghỉ Tết của học sinh TPHCM: Giáo viên cũng... "khóc ròng"

Cô Nguyễn Thanh Phương, giáo viên tiểu học ở TPHCM, cho biết cô không khỏi bực bội và bất lực khi đến nay địa phương vẫn chưa có lịch nghỉ Tết cho giáo viên, học sinh.

Lịch nghỉ Tết ban hành muộn, nhiều giáo viên ở TPHCM khóc ròng (Ảnh: Hoài Nam).

Sau nhiều năm xa nhà, năm nay gia đình cô Phương 4 người dự tính về quê ở Nghệ An đón Tết kết hợp mừng thọ ông ngoại. Vậy nhưng, đến nay vẫn chưa thể đặt được vé tàu do chưa có lịch nghỉ, vé máy bay thì quá đắt đỏ vượt quá điều kiện của gia đình.

Theo đề xuất của Sở GD&ĐT TPHCM, ngày nghỉ đầu tiên của học sinh sẽ là 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp).

Cô Phương kiểm tra vé tàu vào ngày này thì hầu hết các chuyến đều đã kín chỗ, có chuyến còn vài vé trống. Tuy vậy, cô vẫn không thể đặt vì chưa có lịch nghỉ chính thức.

“Bé nhà tôi say xe mà giờ tôi hỏi vé xe khách những ngày cận Tết cũng đều không còn vé. Đến giờ vẫn chưa có lịch nghỉ, tình hình này gia đình tôi không còn khả năng mua vé tàu về quê”, cô Phương không giấu được sự khó chịu.

Cô Phương lo lắng khi kiểm tra vé tàu theo lịch nghỉ Tết dự kiến của Sở, nhiều chuyến đã hết vé (Ảnh: T.P).

Theo cô Phương, chờ lịch nghỉ Tết của học sinh, "phụ huynh khóc 1, thì giáo viên khóc… 10". Phụ huynh cùng lắm vẫn có thể xin cho con nghỉ học vài ngày, còn giáo viên phải quản lý lớp không thể xin nghỉ trước.

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở phường Dĩ An, TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ) cho biết, những ngày qua không chỉ phụ huynh mà nhiều giáo viên liên tục hỏi về lịch nghỉ Tết. Thế nhưng, trường cũng chỉ có thể thông tin chờ lịch nghỉ chính thức từ Sở.

Theo bà, khu vực này tập trung đông dân nhập cư từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung nên cũng như phụ huynh, giáo viên rất mong mỏi được nghỉ ít nhất 2 tuần để thu xếp lịch về quê.

“Giá vé tàu xe càng gần Tết càng khó mua, đắt đỏ nhưng đến giờ giáo viên vẫn không thể đặt vé vì chưa biết lịch nghỉ. Thông báo nghỉ Tết trễ gây khó khăn rất lớn cho giáo viên và phụ huynh, học sinh xa nhà”, vị hiệu trưởng cho hay.

Cô Nguyễn N.H.H., giáo viên THCS ở TPHCM, cho biết từ tháng 9, Sở GD&ĐT TPHCM đã thông tin dự kiến cho học sinh nghỉ Tết 2 tuần (9/2/2026-22/2/2026).

Đến giữa tháng 12 vẫn không thấy công bố lịch chính thức, sợ hết vé và giá vé tăng cao, cô đặt vé máy bay cho 3 mẹ con theo lịch dự kiến trên.

Tuy nhiên, sau đó Sở GD&ĐT TPHCM lại đề xuất lịch nghỉ 11 ngày, bắt đầu từ 12/2/2026. Nếu lịch này được áp dụng, cô buộc phải đổi vé sang ngày cao điểm, phát sinh thêm 4-5 triệu đồng và chưa chắc còn chỗ.

Khổ nhất là lịch nghỉ chính thức vẫn chưa được công bố, khiến cô rơi vào tình trạng "giữ vé không được, đổi vé không xong".

Theo cô H., lịch nghỉ Tết cho học sinh hoàn toàn có thể lên kế hoạch ngay từ đầu năm học để phụ huynh và cả giáo viên chủ động cho các dự định từ sớm, tránh những áp lực không đáng có.

Cô nói: “Tôi ngạc nhiên khi Sở GD&ĐT TPHCM đưa ra dự kiến lịch nghỉ Tết từ tháng 9 nhưng đến hôm nay vẫn chỉ dừng ở đề xuất. Hơn nữa, lịch đề xuất chỉ nghỉ 11 ngày, lại nghỉ đúng cao điểm 25 Tết là rất áp lực cho chuyện đi lại ngày Tết của hàng triệu con người".

Nhiều giáo viên cũng cho biết họ gặp khó khi những ngày qua phụ huynh xin cho con nghỉ học thêm 3 ngày trước Tết so với lịch đề xuất của Sở. Do chưa có lịch chính thức, giáo viên cũng khó trả lời dứt khoát hoặc “duyệt” cho học sinh nghỉ.

Ngoài ra, theo cô N.H.H., quy định hiện hành cho phép giáo viên chủ nhiệm được cho học sinh nghỉ tối đa 3 ngày liên tục khi có lý do chính đáng. Tuy nhiên, việc học sinh xem nghỉ thêm để kéo dài thời gian nghỉ Tết có chính đáng không thì thầy cô… không xác định được.

Nhiều gia đình ở TPHCM chấp nhận cho con nghỉ học thêm vài ngày để xếp lịch nghỉ Tết phù hợp (Ảnh: Hoài Nam).

Người này phân tích, về tình thì việc cho học sinh nghỉ để thuận lợi việc về quê dịp Tết là phù hợp. Còn về lý, khi đã có lịch nghỉ chung, việc cho nghỉ thêm lại không chính đáng và còn ảnh hưởng đến nền nếp học đường. Không thể nói, 3 ngày học cuối năm "thích cứ nghỉ, chẳng học hành gì đâu".

Việc chậm công bố lịch nghỉ Tết, cùng tình trạng nhiều phụ huynh phải "lách" quy định cho con nghỉ thêm cho thấy quy định nghỉ Tết của thành phố đang gây những vướng mắc, khó khăn với người dân ở thành phố đông dân nhập cư nhất nước.