Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán tối đa 2 tuần

Theo đề xuất, học sinh trên địa bàn TPHCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ năm, ngày 12/2/2026 đến hết chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), với tổng thời gian nghỉ 11 ngày.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, phương án nghỉ Tết nêu trên được tính toán dựa trên khung thời gian năm học và tiến độ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tại thành phố.

Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 tối đa 2 tuần (Ảnh: Hoài Nam).

Căn cứ Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của UBND TPHCM, thủ trưởng các cơ sở giáo dục được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị, bảo đảm đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Trên cơ sở này, Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất, tùy tình hình thực tế, thủ trưởng các đơn vị có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh, với thời gian nghỉ tối đa không quá 2 tuần trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng giáo dục và phù hợp với kế hoạch năm học chung của thành phố.

Vào giữa tháng 9 vừa qua, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM từng cho biết dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 2 tuần, từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).

Chiều ngày 18/12, đại diện Sở GD&ĐT TPHCM thông tin về đề xuất phương án cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 11 ngày, từ ngày 12/2 đến ngày 22/2/2026.