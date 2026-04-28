Một trường THPT chỉ có 24 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10

Số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường THPT Minh Châu được cấp 90 chỉ tiêu lớp 10, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 24 em, tỷ lệ chọi là 0,27.

Xét ở hai nguyện vọng còn lại, số thí sinh đăng ký lần lượt là 109 và 77. Tổng số nguyện vọng vào trường là 210.

Đáng chú ý, Trường THPT Minh Châu không có tên trong danh sách cấp chỉ tiêu chính thức hồi đầu tháng 4.

Tìm hiểu từ địa phương, phóng viên Dân trí được biết trường Minh Châu đang trong giai đoạn thi công. Đây là dự án trường phổ thông liên cấp tiểu học, THCS và THPT, đồng thời là trường THPT đầu tiên được xây dựng tại Minh Châu - xã đảo duy nhất của thành phố Hà Nội (thuộc địa phận huyện Ba Vì cũ).

Theo thông báo số 1570/TB-SGDĐT ngày 16/4/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026-2027, Trường Tiểu học - THCS và THPT Minh Châu được giao chỉ tiêu tuyển sinh 2 lớp 10 với 90 học sinh.

Trang thông tin chính thức của nhà trường cũng đăng tải loạt hình ảnh phối cảnh đẹp mắt về dự án. Hình ảnh cho thấy quy mô bề thế, kiến trúc hiện đại của ngôi trường này.

Phối cảnh trường Minh Châu (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Theo kế hoạch, công trình trường Minh Châu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm nay, kịp đón lứa học sinh lớp 10 đầu tiên của trường vào năm học 2026-2027.

Cũng theo thông tin giới thiệu của nhà trường, Trường Tiểu học - THCS và THPT Minh Châu là chủ trương kết nối với các trường THPT chất lượng cao, trường chuyên của Thành phố để mời giáo viên, giảng viên có trình độ chuyên môn cao tham gia giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh bằng hình thức học trực tiếp vào cuối tuần và học trực tuyến.

Ngoài chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, nhà trường tuyển sinh các khối lớp 11 và lớp 12, mỗi khối 2 lớp, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn và khu vực lân cận. Tổng số học sinh tuyển mới vào khối THPT Minh Châu năm học 2026-2027 dự kiến khoảng 250-270 học sinh.