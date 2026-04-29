Rời bỏ nhà vì chán học, nam sinh lớp 6 nhận bài học nhớ đời

Giữa ánh đèn vàng vọt nơi cảng cá lúc nửa đêm, một cậu bé lúng túng bê những thùng cá nặng, tay run vì lạnh và mệt. Xung quanh em là tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau í ới, mùi tanh nồng của hải sản và nhịp làm việc hối hả kéo dài đến tận sáng.

Đó là em Nguyễn Chí Thiện (học sinh lớp 6), con trai của chị Nguyễn Thị Yến Nhi (ngụ tại tỉnh Đồng Tháp). Nhiều ngày làm việc tại cảng cá, từ 20h đến 6h ngày hôm sau, là trải nghiệm mà gia đình chủ động tạo ra, sau khi nhận ra những dấu hiệu đáng lo trong cách con đối diện với việc học.

Cậu bé được trải nghiệm công việc nặng nhọc (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Nhi, trước đây Thiện không có nhiều hứng thú với việc học. Những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại từ gia đình dần trở thành áp lực, khiến cậu bé phản ứng theo hướng tiêu cực. Càng bị thúc ép, em càng khép mình và chống đối, thay vì hợp tác.

“Càng ép thì bé càng không chịu học… càng làm vậy thì tình hình càng tệ”, chị Nhi thừa nhận khi nhìn lại cách dạy con trước đây.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Thiện để lại một bức thư với ý định rời khỏi nhà.

Bức thư thông báo bỏ nhà đi bụi của nam sinh lớp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự việc khiến cả gia đình bàng hoàng, đồng thời cũng trở thành dấu hiệu cảnh báo rõ ràng rằng phương pháp giáo dục đang đi sai hướng. Với người mẹ, đó không chỉ là cú sốc mà còn là lúc buộc phải thay đổi.

Không tiếp tục lựa chọn cách ép buộc, chị Nhi quyết định để con tự trải nghiệm thực tế.

Nam sinh bỏ nhà đi bụi vì không muốn đi học (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

“Mặc dù gia đình rất lo lắng, nhưng chúng tôi đành phải làm như vậy để dạy bài học cho con. Gia đình cũng đã bàn bạc kỹ để đảm bảo an toàn cho con”, chị Nhi chia sẻ.

Thông qua người quen, chị sắp xếp cho Thiện làm việc tại một cảng cá địa phương trong vòng 3 ngày, với những công việc vất vả từ bốc dỡ cá, thêm đá bảo quản đến đẩy những thùng hàng nặng.

Sự đảo lộn về nhịp sinh hoạt, cộng với cường độ lao động cao trong môi trường ồn ào, lạnh và nặng mùi hải sản, nhanh chóng khiến Thiện thấm thía sự vất vả của công việc mưu sinh. Thể lực không quen, lại phải làm việc xuyên đêm, cậu bé liên tục rơi vào trạng thái mệt mỏi, quá sức.

Dù có người quen hỗ trợ để đảm bảo an toàn, gia đình vẫn chủ động để Thiện đối diện với những áp lực thực tế nhất định. Theo chị Nhi, việc để con “chạm” vào khó khăn một cách có kiểm soát là cần thiết để hình thành nhận thức rõ ràng hơn về giá trị của lao động.

Sau 3 ngày, Thiện chủ động xin dừng công việc và trở về nhà. Không còn thái độ chống đối như trước, điều đầu tiên cậu bé làm là nhận lỗi với ba mẹ.

Sự thay đổi không chỉ thể hiện ở lời nói mà còn ở hành động. Nếu trước đây Thiện thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở vì thiếu tập trung và học chậm, thì sau trải nghiệm, em đã có những tiến bộ rõ rệt. Tần suất bị phê bình giảm đi, thay vào đó là sự chủ động và ý thức hơn trong học tập.

Gia đình của nam sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quan trọng hơn, cậu bé bắt đầu hiểu ý nghĩa của việc học không phải qua những lời răn dạy, mà từ chính trải nghiệm của bản thân. Nhận thức này giúp việc học không còn là nghĩa vụ bị áp đặt, mà trở thành lựa chọn gắn với tương lai của chính mình.

Không chỉ con thay đổi, chị Nhi cũng điều chỉnh cách làm ba mẹ. Từ chỗ thường xuyên ép buộc, chị chuyển sang trò chuyện, giải thích và đồng hành cùng con.

Theo chị, việc tạo điều kiện để con trải nghiệm, trong giới hạn an toàn, có thể giúp trẻ tự nhận ra giá trị của nỗ lực và tri thức, thay vì chỉ tiếp nhận một cách thụ động.

“Không phải cứ ép là con sẽ học. Quan trọng là để con hiểu vì sao phải học”, chị Nhi nói.