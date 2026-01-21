Học sinh 7 tuổi lập kỷ lục tại kỳ thi toán nâng cao dành cho học sinh cấp 3

Khi nhiều đứa trẻ 7 tuổi vẫn đang làm quen với những phép tính cơ bản, Theodore Kwan đã xuất sắc chinh phục kỳ thi Toán học thuần túy IGCSE cấp độ nâng cao vào tháng 10 năm ngoái. Kết quả của em được công bố cùng thời điểm với các thí sinh dự thi trong tuần vừa qua.

Kỳ thi Toán học thuần túy IGCSE được chia thành hai cấp độ gồm cơ bản và nâng cao, trong đó cấp độ nâng cao thường dành cho độ tuổi 15-16. Điểm A* cho thấy thí sinh đạt mức xuất sắc, vượt xa chuẩn kiến thức thông thường của kỳ thi.

Theodore (áo đỏ) cùng cha mẹ và em gái (Ảnh: Crystal Tang).

Thành tích này giúp Theodore phá kỷ lục trước đó của một thí sinh 8 tuổi 11 tháng, trở thành người trẻ nhất tại Singapore đạt điểm A* ở kỳ thi Toán học thuần túy IGCSE, theo Sách Kỷ lục Singapore.

Crystal Tang (34 tuổi) - mẹ của Theodore, nghiên cứu sinh tại Trường Y khoa Lee Kong Chian - cho biết kết quả này là một bất ngờ lớn đối với cả gia đình. Bà tiết lộ, trong quá trình làm bài thi, con trai không kịp hoàn thành hai câu hỏi cuối do thời gian hạn chế, dù em khá tự tin có thể giải được.

Theo nhận định của mẹ, nhiều khả năng Theodore đã trả lời chính xác toàn bộ các câu hỏi còn lại, qua đó giữ được mức điểm A* dù để trống hai câu cuối.

Không chỉ gây chú ý với kỳ thi toán học, Theodore Kwan còn sớm ghi dấu ấn ở lĩnh vực khoa học. Tháng 4 năm ngoái, cậu bé lập kỷ lục là người trẻ nhất từng tham gia kỳ thi Hóa học IGCSE cấp độ nâng cao. Sau đó, em tiếp tục hoàn thành hai bài thi còn lại vào tháng 5 và tháng 6, kết thúc với kết quả đạt điểm A.

Với chỉ số IQ lên tới 154, Theodore cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia Kỳ thi Olympic Khoa học Trẻ Quốc gia Vanda và trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt điểm tuyệt đối, theo Zaobao.

Bên cạnh đó, cậu bé còn tham dự Olympic Toán học Singapore và giành được hai điểm số tuyệt đối, tiếp tục khẳng định năng lực học thuật vượt trội ở độ tuổi rất nhỏ.