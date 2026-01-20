Hành động của cậu học trò nghèo nhận "bão tim" từ cộng đồng mạng

Ngày 20/1, lãnh đạo Trường THCS Trà Mai, thành phố Đà Nẵng, cho biết đã biểu dương em Nguyễn Thiện An (học sinh lớp 7/2) vì hành động trung thực, trách nhiệm khi nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

Trước đó, trong khuôn viên trường, Nguyễn Thiện An đã nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 6,4 triệu đồng. Ngay sau khi phát hiện, em đã mang nộp cho thầy Tổng phụ trách Đội để tìm người đánh rơi.

Em Nguyễn Thiện An, nhặt được tiền đánh rơi và trả lại cho người mất (Ảnh: Tuấn Hoàn).

Từ thông tin em cung cấp, nhà trường nhanh chóng xác minh chiếc ví là của một học sinh lớp 9. Số tiền trong ví có thể là do phụ huynh đưa cho em này giữ nhưng không may bị rơi. Toàn bộ tài sản sau đó đã được trao trả cho người mất.

Theo lãnh đạo Trường THCS Trà Mai, hành động của An tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực về sự trung thực, lòng nhân ái và ý thức xây dựng môi trường học đường lành mạnh.

Nhà trường đã tuyên dương em An, xem đây là tấm gương sáng để các đội viên, học sinh toàn trường học tập và noi theo.

Lãnh đạo nhà trường cho biết thêm, em Nguyễn Thiện An là học sinh người dân tộc Ka Dong, hiện sinh sống tại xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng. Dù gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng em luôn chăm ngoan, học giỏi và có ý thức đạo đức đáng quý.

Cùng ngày, hình ảnh cậu học trò nhỏ với làn da sạm nắng, áo quần còn lấm bụi đất, đôi tay gầy gò cầm chiếc ví được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người.

Tài khoản Tôi Yêu Nam Trà My bình luận: “Ngoài khen thưởng từ nhà trường, xã nơi em đang ở cũng cần khen thưởng để khích lệ tinh thần em, giúp nhiều bạn nhỏ nêu gương tốt”.

Tài khoản Vinh Nguyên chia sẻ: “Rất giá trị, thương người dân vùng cao, dù nghèo nhưng tư tưởng cao đẹp”. Trong khi đó, tài khoản Beo Con Con để lại lời nhận xét giản dị: “Em có đôi mắt rất đẹp”.