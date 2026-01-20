Con thi học kỳ I toàn điểm 9-10, phụ huynh vẫn lo con "rớt" xuất sắc

Sau khi các trường học công bố kết quả học kỳ 1, trên các diễn đàn phụ huynh, chủ đề “con điểm toàn 10 nhưng không được xuất sắc” được quan tâm, bàn tán. Cụ thể, nhiều phụ huynh cho biết, con kiểm tra đạt toàn điểm 9,10 nhưng nguy cơ không được xếp loại xuất sắc do chỉ đạt “Hoàn thành” (H) ở các môn “phụ”.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, nhà ở phường An Khánh, TPHCM, cho biết khi cầm phiếu đánh giá học tập cuối học kỳ I của con khiến chị rất buồn.

Con gái chị học lớp 4, trong đợt kiểm tra cuối học kỳ I vừa rồi con đạt 5 điểm 10 và một điểm 9. Các môn và các hoạt động giáo dục không chấm điểm, chỉ nhận xét con chị đều đạt "Hoàn thành tốt" (T). Tuy nhiên, duy nhất môn âm nhạc, cháu chỉ đạt “H”.

Theo chị Tuyết, điều này khiến gia đình băn khoăn rằng, liệu với một mức đánh giá “H” trong học kỳ I, nếu sang học kỳ II con cải thiện kết quả thì cuối năm có còn cơ hội đạt danh hiệu học sinh xuất sắc hay không.

“Nếu học kỳ I vướng “H” mà không còn cơ hội để giành danh hiệu xuất sắc thì rất dễ làm trẻ mất động lực. Các đánh giá hiện nay yêu cầu tính toàn diện nhưng trong một số trường hợp lại chưa phản ánh trọn vẹn nỗ lực học tập nổi bật của học sinh. Nhiều khi con chỉ không đạt kết quả cao nhất ở một hoạt động hoặc môn học là mất luôn danh hiệu xuất sắc”, chị Tuyết bày tỏ.

Bà Phạm Thuý Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, TPHCM cho biết, theo quy định đánh giá học sinh hiện nay, nếu học sinh có một “H” trong kết quả học tập sẽ không được xếp loại xuất sắc.

Tuy nhiên, ở học kỳ I không xét danh hiệu khen thưởng mà kết quả này là cơ sở để giáo viên tiếp tục hỗ trợ học sinh ở học kỳ II. Nếu cuối năm, các em đạt các môn kiểm tra 9 điểm trở lên và đạt “T” ở tất cả các môn, hoạt động giáo dục không chấm điểm vẫn sẽ được xuất sắc.

Theo quy định tại Thông tư 27 của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học, cuối năm học, trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá về học tập các môn học, hoạt động giáo dục cũng như phẩm chất và năng lực của học sinh, giáo viên chủ nhiệm tiến hành đánh giá kết quả giáo dục theo 4 mức.

Mức “Hoàn thành xuất sắc” dành cho những học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; phẩm chất và năng lực đạt mức Tốt; đồng thời bài kiểm tra định kỳ cuối năm của các môn học đạt từ 9 điểm trở lên.

Học sinh tiểu học ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Mức “Hoàn thành tốt” áp dụng với những học sinh chưa đạt Hoàn thành xuất sắc nhưng có kết quả các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; phẩm chất và năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm các môn học đạt từ 7 điểm trở lên.

Mức “Hoàn thành” dành cho học sinh chưa đạt hai mức trên nhưng có kết quả các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; phẩm chất và năng lực đạt mức Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm các môn học đạt từ 5 điểm trở lên.

Những học sinh không đáp ứng được các tiêu chí nêu trên sẽ được xếp ở mức “Chưa hoàn thành” theo quy định.

Như vậy, để đạt danh hiệu xuất sắc học sinh phải đạt tất cả các môn kiểm tra định kỳ cuối năm học từ 9 điểm trở lên. Bên cạnh đó, học sinh phải có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức “Hoàn thành tốt”; phẩm chất và năng lực đạt mức “Tốt”.

Dù học sinh đạt điểm kiểm tra các môn có thể toàn 10 nhưng nếu cuối năm kết quả đánh giá các môn học, các hoạt động giáo dục chỉ ở mức “Hoàn thành”, học sinh sẽ không được xếp loại xuất sắc.