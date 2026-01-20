Thi lớp 10 tại TPHCM có thể lần đầu phải diễn ra sau thi tốt nghiệp THPT

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thay vì tổ chức thi vào ngày 6-7/6 như mọi năm, năm nay, Sở GD&ĐT TPHCM đang nghiên cứu phương án tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 vào cuối tháng 6.

Lý do bởi năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sớm hơn 2 tuần so với mọi năm (dự kiến ngày 11-12/6), vì thế sẽ có những tác động đến thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 của TPHCM.

Tuy nhiên, nếu tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sớm vào cuối tháng 5 thì học sinh lại không có nhiều sự chuẩn bị đầy đủ. Vì thế, Sở GD&ĐT TPHCM đang tính đến phương án tổ chức vào cuối tháng 6, sau thời gian thi tốt nghiệp.

Phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp TPHCM năm học 2026-2027 sẽ được Sở GD&ĐT hoàn thiện, trình UBND TPHCM phê duyệt, ban hành trước ngày 31/3

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2026 theo hình thức thi tuyển kết hợp xét tuyển. Trong đó xét tuyển dự kiến sẽ áp dụng với học sinh xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, thi tuyển áp dụng với các đối tượng học sinh còn lại.

Đối với hình thức thi tuyển, kỳ thi sẽ gồm 3 môn: Văn, toán, ngoại ngữ. Riêng học sinh thi vào lớp 10 chuyên và tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn riêng.

Trong đó, môn ngữ văn và toán có thời gian làm bài 120 phút/môn; ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút; môn chuyên, tích hợp có thời gian làm bài 150 phút.