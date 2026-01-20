CEO Nvidia mong sinh viên phải trải qua nhiều đau khổ và gian nan

Mới đây, CEO Nvidia - Jensen Huang - đã có bài phát biểu trước sinh viên Trường Kinh doanh Sau đại học Stanford (GSB), Đại học Stanford (Mỹ).

Trong bài phát biểu, ông cho rằng nhiều sinh viên Gen Z (những người được sinh ra trong khoảng năm 1997-2012) xuất thân ưu tú cần điều chỉnh kỳ vọng về con đường sự nghiệp. Theo ông, chính những kỳ vọng quá lớn đôi khi lại khiến con người khó vượt qua thất bại.

CEO Nvidia - Jensen Huang (Ảnh: Tom Williams/Getty Images).

“Những người có kỳ vọng rất cao thường có khả năng chịu đựng nghịch cảnh rất thấp, trong khi sự bền bỉ mới là yếu tố quyết định thành công. Một trong những lợi thế lớn nhất của tôi là tôi có kỳ vọng rất thấp”, Huang nói.

Theo CEO Nvidia, sinh viên tại các trường tinh hoa như Stanford thường mang theo nhiều kỳ vọng lớn về tương lai.

Stanford hiện là một trong những đại học chọn lọc nhất nước Mỹ, xếp thứ ba theo QS World University Rankings, với học phí hơn 68.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng) mỗi năm. Mức học phí này cao gần gấp đôi mức trung bình toàn quốc.

Tuy nhiên, ngay cả những ngôi trường hàng đầu cũng khó có thể dạy sinh viên khả năng kiên cường trước nghịch cảnh.

“Tôi không biết làm sao để dạy các bạn điều đó ngoài việc hy vọng các bạn sẽ trải qua đau khổ”, ông chia sẻ.

Những lời khuyên của Huang xuất phát từ chính trải nghiệm cuộc đời. Hiện là một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng khoảng 155 tỷ USD, CEO Nvidia từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn.

Ông sinh năm 1963 tại Đài Loan, lớn lên chủ yếu ở Thái Lan trước khi sang Mỹ năm 9 tuổi.

“Tôi may mắn khi có cha mẹ tạo điều kiện cho con cái phát triển, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều cơ hội để vấp ngã và chịu đựng gian khó”, Huang nói.

Một trong những ký ức khó khăn nhất của ông là quãng thời gian học trung học tại bang Kentucky, khi mỗi ngày ông phải băng qua một cây cầu gỗ nguy hiểm, nhiều tấm ván bị mất, để đến trường công lập. Ông cũng thường xuyên bị bạn bè bắt nạt.

Huang cho biết tinh thần làm việc và động lực vươn lên của ông bắt nguồn từ công việc đầu tiên tại một nhà hàng, nơi ông bắt đầu bằng việc rửa bát rồi được thăng lên phục vụ bàn.

"Tôi luôn làm việc hết mình. Tôi không bao giờ rời vị trí mà chưa làm được gì. Tôi làm việc rất hiệu quả. Cuối cùng tôi trở thành CEO. Giờ tôi vẫn đang học cách trở thành một CEO giỏi”, ông kể.

Ý tưởng thành lập Nvidia nảy sinh trong một lần ông ăn bánh cùng hai người bạn. Ba người sau đó đồng sáng lập công ty chuyên sản xuất chip đồ họa, mở ra hành trình phát triển vượt bậc như hiện nay.

Với những người lớn lên trong điều kiện thuận lợi, Huang cho biết ông không có công thức cụ thể để họ chủ động tìm kiếm nghịch cảnh. Tuy nhiên, ông khuyến khích thế hệ trẻ học cách đón nhận khó khăn.

“Sự vĩ đại đến từ nhân cách, và nhân cách không được hình thành từ những người thông minh, mà từ những người từng chịu đựng đau khổ”, ông nhấn mạnh.

Chính vì vậy, dù Nvidia hiện đạt giá trị vốn hóa khoảng 2.000 tỷ USD, Huang vẫn coi nghịch cảnh là yếu tố cần thiết đối với tổ chức.

“Đến hôm nay, tôi vẫn dùng cụm từ “đau khổ và gian nan” trong công ty để nói với nhân viên của mình. Tôi nói điều đó theo nghĩa tích cực, với ý muốn rèn giũa bản lĩnh và tính cách của mỗi người trong tổ chức”, ông nói.

Theo ông, nếu muốn đội ngũ duy trì phong độ cao nhất, doanh nghiệp không nên để họ ngủ quên trên chiến thắng.