Hiệu trưởng từng bị khiển trách có được giữ chức khi sắp xếp lại trường?

Ông Trần Xuân Giang cho hay bà A. là Hiệu trưởng Trường mầm non X., đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện (cũ). Tháng 10/2024, bà A. bị kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính với hình thức khiển trách.

Ngày 29/6/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển nguyên trạng các trường mầm non từ UBND huyện (cũ) về UBND xã quản lý.

Tại thời điểm này, bà A. vẫn đang trong thời hạn kỷ luật khiển trách (chưa đủ 1 năm kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực).

Theo Quy định số 296 của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng viên bị kỷ luật khiển trách trong thời hạn 1 năm kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thì không được quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vào chức vụ tương đương hoặc cao hơn.

Ông Trần Xuân Trang thắc mắc: “Vậy trong trường hợp trên, khi chuyển nguyên trạng Trường mầm non X. về UBND xã quản lý, bà A. có đủ điều kiện để được bổ nhiệm hoặc công nhận tiếp tục giữ chức vụ hiệu trưởng hay không? Việc tiếp tục bố trí bà A giữ chức vụ này (nếu có) có phù hợp với quy định về kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính hiện hành không?”.

Phản hồi nội dung trên, Bộ Nội vụ cho hay khoản 24 Điều 1 Nghị định số 85 nêu rõ quy định viên chức bị kỷ luật trong thời gian giữ chức vụ thì không được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn trong thời hạn theo quy định của Đảng và pháp luật.

Nội dung này cũng được thể hiện tại Điều 32 Quy định số 37 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Cụ thể, quy định nêu rõ không xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn; tuy nhiên, có thể xem xét bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử đối với cán bộ đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo, đã hết thời hạn kỷ luật nhưng chưa đủ thời gian theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, cán bộ đang trong thời gian thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách có thể được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng để bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử; trừ các trường hợp vi phạm về quan điểm chính trị, vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và gây bức xúc trong dư luận xã hội.