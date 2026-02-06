Hiệu trưởng, kế toán lập khống chứng từ rút tiền ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng

Ngày 5/2, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai) xác nhận đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để điều tra, làm rõ thông tin liên quan đến hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng có dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, thu - chi tài chính.

Tiếp nhận đơn, UBND xã Phù Mỹ Đông lập tổ công tác xác minh và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, nhà trường thu tiền học tiếng Anh của phụ huynh nhưng lại sử dụng ngân sách chi thường xuyên để trả lương giáo viên hợp đồng hơn 25 triệu đồng.

Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai), nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Tư Cao).

Đáng chú ý, nhà trường không bố trí thủ quỹ, toàn bộ thu - chi do kế toán thực hiện. Kế toán còn sử dụng tài khoản và chữ ký số của hiệu trưởng để duyệt chứng từ.

Qua kiểm tra kinh phí hoạt động thường xuyên từ năm 2024 đến ngày 30/9/2025, tổ công tác xác định hiệu trưởng và kế toán đã hợp thức hóa chứng từ, rút tiền sử dụng cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong đó, lập hồ sơ khống rút hơn 297 triệu đồng không có chứng từ giấy; kế toán thừa nhận lập chứng từ không đúng sự thật, mua hóa đơn khống để chiếm đoạt hơn 665 triệu đồng, đồng thời chiếm đoạt tiền thuê giáo viên tiếng Anh hơn 25 triệu đồng.

Ngoài ra, ban giám hiệu xác nhận các khoản chi sai quy định hơn 246 triệu đồng. Tổ công tác còn phát hiện thêm hơn 107 triệu đồng chi khống qua rà soát viên chức.

Theo tổ công tác, phần lớn số tiền sai phạm được chuyển vào tài khoản cá nhân và người thân của kế toán với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Việc mua sắm trang thiết bị giảng dạy trong năm học 2024-2025 cũng được xác định không đúng thực tế, thiếu nhiều so với chứng từ thanh toán.

UBND xã Phù Mỹ Đông kết luận, kế toán chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc lập khống chứng từ, mua hóa đơn, sử dụng trái phép chữ ký số, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm người đứng đầu do buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện để xảy ra sai phạm.