Hành động "hút" 7 triệu view của học sinh Cần Thơ từ 100.000 đồng quà 2/9

Nhân vật chính trong clip là nhóm học sinh Trường THPT Lưu Hữu Phước (Cần Thơ). Các em đã dùng số tiền 100.000 đồng được Nhà nước tặng dịp Quốc khánh 2/9 để mua thực phẩm, nấu những suất ăn nghĩa tình dành cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm học sinh trường THPT Lưu Hữu Phước cùng nhau chuẩn bị 50 suất ăn từ số tiền 100.000 đồng được tặng dịp 2/9 (Ảnh: NVCC).

Nhóm gồm 5 học sinh: Trung Trực, Vĩnh Hưng (học sinh lớp 12A1), Thu Trúc (học sinh lớp 12A5), Minh Điều, Hoàng Kim (học sinh lớp 11A10). Chỉ sau một buổi bàn bạc vào tối 2/9, cả nhóm đã thống nhất sáng hôm sau cùng nhau nấu ăn và bắt tay vào thực hiện.

Ý tưởng bắt đầu từ Vĩnh Hưng, khi cậu ngỏ lời rủ các bạn cùng góp số tiền 100.000 đồng vừa nhận được để mua đồ ăn tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo nhóm, nếu dùng số tiền này để mua quà để tặng thì không đủ, trong khi ở khu vực các em sinh sống vẫn còn nhiều cụ già, em nhỏ mưu sinh vất vả từng bữa.

Từ 100.000 đồng góp lại, nhóm học sinh đã chuẩn bị được 50 phần ăn và gần 60 chai nước. Mỗi suất gồm mì trứng, cải thìa, cà rốt, đậu hũ chiên và phần sốt đặc biệt do các em tự chế biến. Tất cả công đoạn từ đi chợ, nấu nướng, đóng gói đến trao tận tay đều do chính nhóm tự làm.

Học sinh tự tay chuẩn bị phần ăn gửi tặng những người lao động có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: NVCC).

“Khi mang hộp cơm đến cho các cô chú, các em nhỏ, tụi em nhận lại những nụ cười rất ấm lòng. Lúc đó, cảm giác vui còn hơn chính mình được nhận quà”, Hoàng Kim kể.

Không chỉ dừng ở những suất ăn nghĩa tình, câu chuyện của nhóm còn tạo nên một làn sóng tích cực trên mạng xã hội. Clip ghi lại hành động này nhanh chóng lan tỏa, đạt gần 1 triệu lượt yêu thích, 7 triệu lượt xem.

“Chúng em thật sự hạnh phúc khi thấy nhiều người đồng cảm và chia sẻ. Gia đình, thầy cô, bạn bè đều tự hào về hành động nhỏ bé này. Với tụi em, niềm vui không nằm ở lượt xem hay lời khen, mà ở chỗ thông điệp thiện nguyện đã chạm đến trái tim nhiều người”, nhóm học sinh chia sẻ.

Những suất ăn được trao tận tay đến người lao động nghèo ở Cần Thơ (Ảnh: NVCC).

Điều ý nghĩa nhất mà các em rút ra không chỉ là trải nghiệm tập thể, mà còn là bài học về sự sẻ chia. Nhóm học sinh xem đây là động lực để tiếp tục lan tỏa những việc làm nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa.

Những bạn trẻ này mong muốn khơi gợi trong bạn bè đồng trang lứa ý thức sống tử tế, biết sẻ chia và cùng nhau xây dựng một cộng đồng nhân ái hơn.

Từ một phần quà nhỏ dịp Quốc khánh, những học trò Cần Thơ đã biết cách biến thành hành động đầy nhân văn. Chính sự hồn nhiên, giản dị ấy đã chạm tới hàng triệu trái tim, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Khánh Ly