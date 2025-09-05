Ngày khai giảng mở ra hành trình hội nhập tại một trường mầm non ở Hà Nội

Học sinh hào hứng với chương trình nghệ thuật ngày khai giảng (Ảnh: Nhà trường).

Buổi lễ bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề “Từ yêu thương ta lớn lên, cùng đam mê ta tiến bước”, nơi tiếng hát trong trẻo, điệu múa hồn nhiên và nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ trở thành tâm điểm. Không khí giản dị nhưng tinh tế, ấm áp, tràn đầy ý nghĩa đã để lại dấu ấn khó quên cho thầy cô, cho học sinh và cả phụ huynh.

Năm học mới này giàu ý nghĩa hơn khi Peace School chính thức trở thành Cambridge Early Years Centre (CEYC). Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là minh chứng cho chất lượng đội ngũ, phương pháp và môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế.

Peace School chính thức trở thành Cambridge Early Years Centre (CEYC) (Ảnh: Nhà trường).

Với CEYC và hàng loạt chương trình bổ trợ như SEL, kỹ năng sống, thể chất, câu lạc bộ năng khiếu... các bạn nhỏ của trường được tiếp cận chương trình Cambridge ngay từ bậc mầm non, phát triển toàn diện từ thể chất đến tư duy độc lập, ngôn ngữ và đặc biệt là kỹ năng xã hội và cảm xúc. Sự kiện này mở ra cánh cửa hội nhập toàn cầu cho học sinh, đồng thời nâng tầm ngôi trường, trở thành điểm đến của những gia đình mong muốn con mình học tập trong một môi trường chuẩn quốc tế mà vẫn thấm đẫm giá trị nhân văn.

Trường mang trong mình nền tảng nhân văn sâu sắc. Suốt hành trình một thập kỷ, nhà trường kiên định triết lý: giáo dục bắt đầu từ trái tim. Trong ngày khai giảng, sân trường được trang hoàng như một khu vườn sinh động, nơi mỗi hạt mầm được nâng niu để lớn lên khỏe mạnh. Hình ảnh ấy không chỉ tạo nên bầu không khí rộn ràng, mà còn khẳng định định hướng mà ngôi trường đã chọn: coi hạnh phúc và sự phát triển theo năng lực của trẻ là trung tâm.

Phụ huynh tham dự lễ khai giảng (Ảnh: Nhà trường).

Với chủ đề năm học “Từ yêu thương ta lớn lên, cùng đam mê ta tiến bước,” trường bước vào năm học 2025–2026 bằng khát vọng vun đắp một môi trường hạnh phúc, nuôi dưỡng đam mê và chắp cánh hội nhập. Sự kết hợp giữa nền tảng nhân văn và chuẩn mực quốc tế Cambridge chính là lời cam kết về một hành trình phát triển bền vững, nơi trẻ em được đặt ở trung tâm của mọi giá trị.