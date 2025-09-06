Phòng trọ sinh viên giá 2 triệu đồng: "Ngủ cũng không được duỗi thẳng chân"

Những căn phòng “bé hơn nhà vệ sinh”

Trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Gia Trí, căn phòng trọ vỏn vẹn chỉ 4m² có giá thuê 1,8 triệu đồng/tháng. Bên trong đặt vừa một chiếc đệm đơn và chiếc kệ gỗ nhỏ để quần áo.

Phòng trọ chật hẹp vẫn là sự lựa chọn của nhiều sinh viên vì có giá thuê rẻ (Ảnh: S.T., P.T.).

Căn phòng nhỏ khiến Dương chấp nhận phải nằm cuộn tròn khi ngủ, bạn bè tới học tập chung cũng chỉ được một lúc cũng phải rời đi vì ngột ngạt. Bạn bè khuyên nữ sinh nên tìm phòng trọ khác để đảm bảo sức khoẻ nhưng cô chỉ "lắc đầu".

"Có nơi để ngả lưng sau một ngày dài là em hài lòng rồi, ở thành phố tốn rất nhiều chi phí nên tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu của em", nữ sinh bộc bạch.

Không riêng Dương, phòng trọ giá rẻ, cũ kỹ, chật hẹp vẫn là lựa chọn của không ít sinh viên ở TPHCM. Các em đều biết sẽ có nhiều nỗi bất an khi ở những phòng trọ không đảm bảo nhưng cũng "khó có lựa chọn" tốt hơn.

Thanh Phúc (quê Hà Tĩnh) cũng đã ở trong căn phòng chỉ vài m² ở đường Nguyễn Văn Cừ với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Phòng không có cửa sổ, ẩm thấp, cách âm kém, nhà vệ sinh chung nên khá bất tiện.

Ưu điểm duy nhất là gần các trường đại học như Đại học Khoa học Tự nhiên, Sài Gòn, Sư phạm TPHCM.

“Giá rẻ lại gần trường nên em cho rằng cũng đúng với nhu cầu của mình, có đòi hỏi hơn cũng không được. Đi học về, đeo tai nghe rồi đi ngủ”, Phúc kể.

Phụ huynh, học sinh tất bật đi tìm phòng trọ (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tại một căn phòng trọ chưa đầy 8m² ở con hẻm nhỏ gần Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, bốn bức tường loang lổ, góc tường vẫn còn vết nước mưa chưa kịp khô.

“Có hôm mưa to, nước dột ngay bàn học, mình phải ôm sách vở qua góc giường để tránh”, Gia Hân, sinh viên sống trong căn trọ này chia sẻ.

Căn phòng nóng nực và cũ kỹ, nhưng với mức giá 1,2 triệu đồng mỗi tháng, Hân nói rằng khó có lựa chọn nào khác.

“Mình biết là bất tiện, nhưng ít ra còn đủ tiền xoay sở chuyện ăn uống, học hành. Có lúc, mình đùa với bạn bè là phòng mình còn nhỏ hơn cả nhà vệ sinh ở nhà nữa, nhưng đó vẫn là nơi duy nhất mình có thể ở trong thời điểm này”, cô nói.

Lối ra vào chật hẹp, sâu hút của một dãy trọ đường Nguyễn Kiệm (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Những “ô trọ tổ ong” chật hẹp

Khác với phòng trọ truyền thống, mô hình sleepbox (dạng hộp ngủ) đang dần phổ biến. Với diện tích từ 2-3m², chủ yếu được làm bằng ván ép khung sắt, mỗi hộp ngủ chỉ vừa đúng bằng kích thước một người trưởng thành... nằm duỗi thẳng chân.

Ngoài chỗ ngủ, mỗi hộp còn gắn thêm tủ nhỏ và bàn gấp, nhưng không gian kín mít khiến nhiều người có cảm giác như “đang sống trong vali”.

Nhu cầu hộp ngủ ngày một cao, nhất là với các bạn trẻ bận rộn, cả ngày đi học, đi làm thêm hoặc ra ngoài vui chơi, tối mới về chỗ trọ. Chủ trọ đánh trúng tâm lý đó khi bổ sung thêm dịch vụ như máy giặt, dọn phòng, cà phê, nước uống tại chỗ…

Không gian nhỏ hẹp trong mô hình “ô trọ tổ ong” chỉ vừa đủ chỗ để một người nằm (Ảnh: S.T., P.T.).

Bên cạnh đó, mô hình ký túc xá tư nhân cũng ngày càng phát triển. Thay vì thuê nguyên phòng, sinh viên trả tiền cho từng giường trong một phòng 4-6 người. Bên trong được trang bị nệm, tủ cá nhân, bàn làm việc, wifi, máy lạnh.

Khảo sát ở một số địa điểm như trên đường Trương Công Định có mức thuê khoảng 1,7 triệu đồng/giường, chưa kể điện, nước, dịch vụ. Phòng 4-6 người, có khu bếp chung, gần chợ và siêu thị mini. Tại đường Cao Đạt có mức khoảng 1,4 triệu đồng/giường. Hợp đồng tối thiểu 1 năm, phòng 4 giường, nội thất đầy đủ, giờ giấc tự do.

Chị Thiên Thanh, chủ hệ thống sleepbox ở đường Cao Đạt, cho biết: “Sinh viên chỉ trả 1,4-2,5 triệu đồng/tháng nhưng có giường riêng, tủ khóa, camera 24/24, vệ sinh định kỳ. Nếu tính tổng chi phí thì rẻ hơn so với trọ bên ngoài”.

Dù chọn trọ nhỏ giá rẻ hay sleepbox hiện đại, sinh viên đều khó tránh khỏi những bất tiện. Ở các dãy trọ truyền thống, an ninh phức tạp khi không có camera giám sát, trong khi sleepbox ngột ngạt, kém riêng tư do phải chia sẻ không gian với nhiều người.

Những hộp ngủ giá rẻ được nhiều sinh viên lựa chọn để tiết kiệm chi phí (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Chi phí cũng là gánh nặng không nhỏ: tiền điện, nước thường cao hơn quy định, thậm chí nhiều nơi còn thu thêm phí giữ xe hay dịch vụ khác. Không gian sống chật hẹp khiến phòng trọ dễ bí bách, ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn với sleepbox, việc ở chung đông người dễ phát sinh mâu thuẫn, khó tập trung cho việc học.

Dưới 2 triệu đồng, sinh viên TPHCM vẫn có thể tìm được chỗ trọ nhưng đi kèm với đó là sự đánh đổi về diện tích, sự riêng tư hay những tiện ích tối thiểu. Những căn phòng chỉ vừa kê chiếc giường và bàn học, hay những dãy trọ chật chội, ẩm thấp, đã trở thành lựa chọn bất đắc dĩ của không ít bạn trẻ xa quê.

Phương Thảo, Khánh Ly