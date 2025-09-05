Nhiều thí sinh 29, 30 điểm ở TPHCM đỗ các trường quân sự

Chiều 5/9, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương 156 thí sinh trúng tuyển vào các nhà trường, học viện quân sự trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Theo thống kê của Bộ Tư lệnh thành phố, 1.137 thí sinh trên địa bàn TPHCM đã xét tuyển vào các học viện, trường quân sự. Trong đó, 156 thí sinh trúng tuyển, tăng 3 thí sinh so với năm 2024.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM trao quà cho các học viên trúng tuyển vào các trường quân sự (Ảnh: Ngọc Tân).

Ban Tuyển sinh quân sự thành phố đã tiếp nhận 156 giấy thông báo trúng tuyển từ các nhà trường. Trong đó, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai) có lượng thí sinh từ TPHCM trúng tuyển cao nhất với 47 trường hợp.

Các trường khác cũng có số thí sinh trúng tuyển cao như Trường Sĩ quan Công binh, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Hải quân...

Hai thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất (30 điểm) là Phan Minh Đức (trú tại phường Chợ Quán), trúng tuyển Học viện Kỹ thuật quân sự, và Nguyễn Quốc Thái (trú tại phường Thủ Dầu Một) trúng tuyển Trường Sĩ quan Công binh.

Phan Minh Đức, thí sinh đỗ Học viện Kỹ thuật quân sự với 30 điểm, đại diện phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ngọc Tân).

Ngoài 2 trường hợp trên, nhiều thí sinh tại TPHCM cũng đạt điểm xét tuyển ở mức từ 26 đến 29 điểm, cho thấy chất lượng đầu vào ở mức cao của các sĩ quan quân đội tương lai.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, đánh giá kết quả mà các thí sinh đạt được là niềm vinh dự cho bản thân, đồng thời cũng là món quà đền đáp công ơn của phụ huynh và các thầy cô giáo.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cho biết, học viên quân sự phải xa nhà, nhiều khó khăn, vất vả. Ông kỳ vọng các thí sinh trúng tuyển sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, đồng thời phát huy hình ảnh con người TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.