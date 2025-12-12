Hai nhóm nữ sinh lớp 9 lập nhóm chat trên Facebook để hẹn đánh nhau

Ngày 12/12, Công an xã Hương Đô (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã ngăn chặn vụ xô xát giữa 2 nhóm nữ sinh lớp 9 của Trường THCS Hương Trà và THCS Chu Văn An.

Trước đó, 5 nữ sinh của 2 trường lập nhóm chat trên Facebook, trao đổi lời lẽ thách thức và hẹn đánh nhau.

Công an xã đã triệu tập các học sinh liên quan làm việc với sự chứng kiến của phụ huynh để xác minh nguyên nhân, đồng thời tuyên truyền, răn đe nhằm ngăn chặn vụ việc phát sinh.

Công an xã Hương Đô phối hợp với nhà trường, phụ huynh làm việc với những học sinh có liên quan (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng công an cũng làm việc với ban giám hiệu 2 trường để phối hợp quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt là những em có dấu hiệu tụ tập ngoài giờ hoặc mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Sáng 12/12, Công an xã Hương Đô tiếp tục chủ trì buổi làm việc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh. Cán bộ công an phân tích rõ nguy cơ, hậu quả của việc sử dụng mạng xã hội để kích động mâu thuẫn.

Nhóm học sinh này đã nhận thức sai phạm, cam kết không tái diễn, chấp hành nghiêm nội quy và pháp luật.