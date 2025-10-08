Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT quản lý chặt các trường, tuyệt đối không để lạm thu

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025-2026.

Theo đó, công văn đưa ra yêu cầu cụ thể đối với Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND phường, xã về việc cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, đặc biệt là vấn đề lạm thu đầu năm.

Công văn nêu rõ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của trường học phải tuân thủ 2 Thông tư 16/2018 và 13/2025 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đồng thời, các trường phải thực hiện công khai về thu chi tài chính, về cam kết chất lượng giáo dục - đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng theo Thông tư 09/2024 của Bộ.

Học sinh Trường THPT Lê Lợi, Hà Nội (Ảnh: Hoàng Hồng).

Về quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, thành phố yêu cầu thực hiện theo Nghị định 238. Hà Nội cũng sẽ sớm ban hành Nghị quyết quy định về nội dung này phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền.

Về vấn đề miễn học phí, Sở GD&ĐT phải quán triệt triển khai từ năm học 2025-2026 đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập.

Với nhóm ngoài công lập, Sở GD&ĐT cần khẩn trương chủ trì phối hợp với các Sở Tài chính, Tư pháp và các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết về mức học phí và mức ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp bù.

Chính sách miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông được thực hiện trên toàn quốc từ năm học 2025-2026. Chính phủ dự tính cần 30.000 tỷ đồng để triển khai chính sách này.