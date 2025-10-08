Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên không may bị lũ cuốn tử vong

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá xác nhận với phóng viên Dân trí, cô Lý Thị Thanh Xuân, hiệu trưởng nhà trường không may bị lũ cuốn tử vong sáng nay.

Được biết, nhà cô Xuân ở phường Phan Đình Phùng, ngập sâu sau trận mưa lũ lịch sử. Sáng nay cô Xuân đi ra cổng nhà thì không may gặp nước xoáy cuốn đi.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cô cách nhà khoảng 400m.

Theo nhà trường, cô Xuân đã công tác tại Trường THCS Cam Giá 14 năm. Trong đợt lũ lụt vừa qua, nhà trường này cũng bị ngập.

Cô Lý Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá, Thái Nguyên bị nước lũ cuốn tử vong (Ảnh: FB).

Tính đến 8h ngày 8/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo), tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn gây ngập lụt, vượt lũ lịch sử.

Lúc 8h cùng ngày, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 29,81m, vượt báo động 3 (27,00m) là 2,81m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 1m.

Nhiều nơi bị mất điện trên diện rộng. Hiện tượng sạt lở đất đá trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp do đất đá đã bão hòa nước, đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập, thiệt hại nặng nề...

Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại.

Nhiều xã phường, điểm dân cư bị cô lập. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt; nhiều xã phường và điểm dân cư bị cô lập...

Cũng theo báo cáo, tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị trên địa bàn đã huy động lực lượng, phương tiện thực hiện ứng phó, hỗ trợ nhân dân; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.