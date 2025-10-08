Thái Nguyên: Sinh viên ngồi nóc nhà kêu cứu khẩn cấp

Sinh viên ngồi nóc nhà cầu cứu khẩn cấp

“Khẩn cầu nhà trường và đội cứu hộ vào cứu 4 bạn sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin, ở đường Việt Bắc, phường Đồng Quang, Thái Nguyên.

Cả 4 bạn ấy đang ở trên mái nhà, cách trường 2km, đói và lạnh nhưng chưa được đội cứu hộ nào tiếp cận”, một đoạn kêu cứu trên mạng xã hội do 4 sinh viên nhờ người đăng tải khuya 7/10.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí chiều nay, Nguyễn Thị Thơm, sinh viên năm 2, Trường ĐH Khoa học (thuộc ĐH Thái Nguyên) cho biết, nhóm 4 sinh viên kêu cứu trên đây thuê trọ cùng dãy với em.

Thơm đang ngồi trên gác xép, phía dưới nước lũ ngập nửa phòng trọ (Ảnh: Thơm Nguyễn).

Do phòng không có gác xép nên nước ngập sâu, cả nhóm phải trèo lên nóc nhà, vừa đói, vừa lạnh. Toàn thành phố cúp điện, máy điện thoại của các bạn hết pin, phải nhờ người đăng bài cầu cứu, xin hỗ trợ khẩn cấp.

"Khoảng 9h hôm nay, nhóm 4 sinh viên đã được đội cứu hộ đến cứu, đồng thời cung cấp cơm hộp cho cả em và chủ nhà. Phòng trọ của em có gác xép khá an toàn, đội cứu hộ đề nghị em ở lại tạm thời, do thuyền đã kín chỗ”, Thơm cho biết.

Cũng theo nữ sinh này, khoảng 12h ngày 7/10, nước bắt đầu ngập tầng 1 của khu trọ. Em cùng bác chủ nhà vội vã dọn đồ đạc lên gác xép. Chỉ 4 tiếng sau, nước ngập nửa phòng trọ. Toàn khu cúp điện.

Được biết, một số gia đình đang rất lo lắng. Nhiều tiếng qua, họ vẫn chưa liên lạc được với con em đang học tại Thái Nguyên bởi mất điện, máy điện thoại các em đều hết pin.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học cho biết, theo báo cáo nhanh, nhà trường có gần 600 sinh viên đang trọ bên ngoài bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lũ lịch sử này. Các sinh viên ở ngoài nhà trường có thể liên lạc ngay đến nhà trường để được hỗ trợ khẩn cấp.

Cũng theo Hiệu trưởng Nguyễn Văn Đăng, Thái Nguyên mất điện cả ngày, nước Sông Cầu vẫn đang lên, do đó nhà trường chạy máy phát hỗ trợ sinh viên sạc điện thoại để giữ liên lạc với thầy cô và gia đình.

Sinh viên đến tá túc tại Trường ĐH Khoa học, thuộc ĐH Thái Nguyên (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Nhà trường hỗ trợ miễn phí ăn ở

"Đêm qua, Thái Nguyên lại trải qua một đêm mất ngủ, nước lên quá nhanh nên tài sản của người dân và nhiều gia đình cán bộ và sinh viên Trường ĐH Khoa học bị ngập hoặc trôi hết, thiệt hại rất lớn.

Hiện lũ đã đạt đỉnh và cao hơn mức lũ lịch sử trên 1m, nhiều vùng ngập sâu, có thể phải hết đêm nay hoặc sáng mai nước mới rút.

Nhiều bạn bè và phụ huynh lo lắng do không thể liên lạc được với người thân qua điện thoại bởi mất điện, sóng yếu hoặc hết pin.

Đại học Thái Nguyên và một số trường bị ngập nhưng Trường ĐH Khoa học nước chỉ mấp mé cổng trường. Do đó, các em có thể di chuyển đến trường. Tại đây có khu vệ sinh đầy đủ và nhà trường cung cấp bữa ăn miễn phí cho các em”, thầy Đăng chia sẻ.

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, trước tình hình bão lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh viên, Trường ĐH Khoa học sẽ triển khai hỗ trợ sinh viên bị thiệt hại qua 3 giai đoạn.

Trước mắt hỗ trợ chỗ ăn ở an toàn tạm thời cho sinh viên chưa có nơi trú. Khi nước rút, nhà trường sẽ hỗ trợ dọn dẹp, ổn định nơi ở, sinh hoạt. Nhà trường cũng sẽ hỗ trợ kinh phí cho những sinh viên bị thiệt hại do bão lũ.

Ngoài Trường ĐH Khoa học, nhiều trường khác thuộc ĐH Thái Nguyên phát đi thông báo hỗ trợ khẩn cấp cho sinh viên.

Trường Đại học Y - Dược cho biết, trường hợp sinh viên, giảng viên có nơi ở bị ngập hoặc có nguy cơ mất an toàn, nếu di chuyển đến trường vẫn bảo đảm an toàn thì có thể đến tạm trú tại trường. Nhà trường sẽ bố trí tạm thời địa điểm ăn ở, sinh hoạt.

“Các bạn cũng có thể đến phòng bảo vệ ở cổng trường để cắm sạc điện thoại”, thông báo của Trường ĐH Y - Dược cho biết.

Ngày 8/10, nhiều sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã có mặt tại những điểm ngập nặng để hỗ trợ người dân sơ tán, dọn dẹp và trao quà cứu trợ.