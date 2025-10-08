Vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp: 5 lần bị kỷ luật, thách thức cả phụ huynh

Ngày 8/10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang xử lý vụ việc giáo viên dạy toán của Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk), bóp cổ đồng nghiệp khi bị nhắc nhở đỗ xe đúng nơi quy định.

Ông Đ.T. (46 tuổi, giáo viên dạy toán) được xác định là người đã tấn công thầy N.T.S. (Bí thư Đoàn trường, giáo viên dạy giáo dục quốc phòng).

Bị đồng nghiệp tấn công, thầy giáo daỵ giáo dục quốc phòng bị thương tích vùng cổ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo lãnh đạo trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông T. có tính cách bất thường, nhiều lần nhục mạ, đánh học sinh và thách thức cả phụ huynh.

"Ông T. từng công tác tại Trường THPT Trần Nhân Tông (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và 3 lần bị kỷ luật.

Khi chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông T. vẫn thường xuyên vi phạm, bị nhà trường kỷ luật 2 lần mức khiển trách và cảnh cáo. Tuy nhiên, ông Đ. vẫn không khắc phục mà liên tục tái phạm", lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông T. không nghe lời khuyên của bất kỳ ai kể cả lãnh đạo trường. Do đó, nhà trường đã kiến nghị các cấp ngành xử lý nghiêm vụ việc, tạo môi trường học đường an toàn.

Theo tường trình của thầy giáo N.T.S., vào sáng 3/10, thầy S. làm nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh theo sự phân công của ban giám hiệu nhà trường.

Thời điểm này, thầy S. phát hiện xe máy của ông T. đỗ sai vị trí ở cổng trường nên đã gặp nhắc nhở di chuyển xe ra khu vực quy định.

"Lúc này thầy T. đứng dậy phản ứng và dùng lời lẽ đe dọa tôi. Tiếp đến, thầy T. tiến đến gần tôi và dùng tay tác động vật lý lên cơ thể, dùng tay bóp mạnh vào cổ tôi 2 lần", thầy S. viết trong tường trình.

Toàn bộ vụ việc có bảo vệ, học sinh chứng kiến và camera an ninh của nhà trường ghi lại.

Lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã báo cáo vụ việc gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, Công an xã Ea Ô. Nhà trường khẳng định hành vi của ông Đ. khiến thầy S. bị thương tích vùng cổ, làm ảnh hưởng đến tâm lý giảng dạy và gây sốc cho học sinh chứng kiến.