Hà Nội: Trường tiểu học bị tố nhập thịt ôi, trứng hỏng

Sự việc được xác định xảy ra tại Trường Tiểu học Cự Khê, Bình Minh, Hà Nội.

Theo một số phụ huynh có con em học ở đây, thỉnh thoảng đi học về con kêu đau bụng. Do nghi ngờ thực phẩm tại trường "có vấn đề", sáng nay đại diện Ban phụ huynh lớp 2A đã đến kiểm tra đột xuất, giám sát việc cung cấp thực phẩm vào nhà trường.

Phụ huynh kiểm tra và phát hiện thực phẩm có nhiều bất thường

Tại thời điểm kiểm tra bếp ăn Nhật Anh đặt tại trường này, các phụ huynh cho biết, thịt và trứng cút bóc sẵn có mùi hôi. Khi mở túi nilon một lúc, thịt có giảm mùi hơn. Các thực phẩm tươi sống bọc trong túi nilon, không được bảo quản lạnh, vận chuyển bằng xe tải.

Ngay sau đó, tổ giám sát đã yêu cầu thay trứng cút bằng trứng gà để chế biến cho học sinh.

Ngay sau cuộc kiểm tra đột xuất, các bên đã biên bản với sự chứng kiến của Ban phụ huynh, nhân viên giao hàng và nhân viên y tế, thừa nhận thực phẩm có mùi và thay thế bằng thực phẩm khác.

Dụng cụ làm bếp rỉ sét (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Ngoài thực phẩm chưa đảm bảo, việc kiểm tra đột xuất còn cho thấy, các dụng cụ làm bếp đều trong tình trạng rỉ sét, mốc bẩn.

Trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí chiều nay, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cự Khê đang làm việc với Phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Minh (Hà Nội) về sự việc.

Ngoài đại diện nhà trường và Phòng Văn hóa – Xã hội, thành phần cuộc làm việc chiều nay có sự tham gia của phụ huynh và nhà cung cấp.

“Sau khi có kết quả xác minh và kết luận của cơ quan chức năng, nhà trường sẽ cung cấp thông tin cho báo chí”, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc!