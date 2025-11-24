Hà Nội ra văn bản khẩn liên quan suất ăn bán trú trường học

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trong Công văn số 19347/VP-KGVX do Văn phòng UBND Thành phố ban hành ngày 24/11.

Theo chỉ đạo của bà Vũ Thu Hà, Công an Thành phố phải kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và UBND phường, xã để nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh và kịp thời điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

Bà Vũ Thu Hà cũng giao các Sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, UBND các phường, xã phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan chủ động rà soát, triển khai các biện pháp nhận diện nguy cơ không đảm bảo an toàn thực phẩm trong việc cung cấp nguyên liệu, suất ăn bán trú, thực hiện hậu kiểm nghiêm túc và xử lý triệt để các vi phạm theo thẩm quyền.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhà trường và phụ huynh về việc giám sát bữa ăn bán trú, đồng thời công khai các đơn vị cung cấp vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố giao Sở Y tế chủ trì rà soát, tham mưu sửa đổi Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD về đánh giá an toàn thực phẩm, đảm bảo hoàn thành trước 25/11. Quy trình tổ chức bữa ăn bán trú mới cũng sẽ được tham mưu ban hành theo đúng tiến độ.

Ngoài ra, trong Thông báo số 752/TB-VP ngày 23/11, UBND Thành phố tiếp tục yêu cầu UBND các phường, xã siết chặt quy trình tổ chức bữa ăn bán trú; kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm; tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất với các đơn vị cung cấp; dừng ngay các đơn vị vi phạm và thay thế bằng nhà cung cấp đủ điều kiện.