Những bữa cơm bán trú 17.000 đồng của học sinh vùng cao

Giữa núi rừng biên giới Việt - Lào, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Phà Đánh, xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn cũ, tỉnh Nghệ An) đang là mái nhà chung của 361 học sinh, trong đó có 248 em bán trú từ lớp 1 đến lớp 9.

Đối với những em nhỏ vùng biên, việc được ở lại trường ăn học không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là cơ hội quý giá để theo đuổi con chữ giữa muôn vàn gian khó.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Phà Đánh trong bữa ăn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo Nghị định 66 của Chính phủ, mỗi học sinh bán trú được hỗ trợ 936.000 đồng tiền ăn mỗi tháng. Từ nguồn kinh phí này, nhà trường tổ chức bếp ăn tập trung, đảm bảo mỗi bữa ăn của học trò đầy đủ dinh dưỡng.

Thầy Lê Văn Lâm, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Mỗi tháng các em ở trường 22-23 ngày, ăn ba bữa mỗi ngày, bắt đầu từ chiều chủ nhật đến trưa thứ sáu”.

Thực đơn được thay đổi liên tục, với bữa sáng có xôi chẻo, mì tôm trứng, bánh mì kèm sữa. Bữa trưa và tối gồm cơm, canh, cá, thịt, trứng, rau, luôn đảm bảo ít nhất hai món chính.

Các thầy cô hỗ trợ nấu ăn cho học sinh (Ảnh: nhà trường cung cấp).

“Mỗi suất ăn có giá 17.000-18.000 đồng tùy thực đơn, nếu có thịt bò thì chi phí sẽ cao hơn”, thầy Lâm chia sẻ. Để duy trì bếp ăn bán trú, ngoài nhân viên cấp dưỡng, các thầy cô giáo cũng thay nhau hỗ trợ nấu ăn, chia suất và phục vụ học sinh.

Vào những ngày đông giá rét, thầy cô dậy từ 5h để nhóm bếp, chuẩn bị thức ăn kịp giờ học của các em.

“Không ai coi đó là việc phụ, bởi chúng tôi hiểu rằng nếu các em được ăn ngon, ăn no thì mới có sức học, mới bám lớp được. Vào mùa đông, các em còn được tắm bằng nước ấm, tham gia trồng rau, rèn kỹ năng sống và có cả những buổi sinh nhật giản dị nhưng đầy tiếng cười”, thầy Lâm nói thêm.

Bữa ăn của các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Phà Đánh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Em Cụt Thị Lệ Thanh, học sinh lớp 7B chia sẻ: “Ở trường, chúng em được ăn ngon và no, món ăn thay đổi mỗi ngày, rất sạch sẽ. Thầy cô chăm sóc chúng em như con. Chúng em biết ơn Đảng, Nhà nước và nhà trường, sẽ cố gắng học thật tốt để sau này giúp bản làng”.

Giữa điều kiện còn nhiều thiếu thốn, thầy cô Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Phà Đánh vẫn nỗ lực để mỗi bữa ăn của học sinh không chỉ đủ no mà còn đủ chất.

Hằng ngày, các cô nuôi và giáo viên túc trực trong trường cùng nhau chăm chút từng nồi cơm, bát canh, mang đến không khí ấm cúng như trong chính gia đình của các em.

Nhờ những bữa cơm bán trú đều đặn, học sinh có sức khỏe tốt hơn, chuyên cần hơn, bớt nỗi lo đường xa hay bữa đói bữa no. Cha mẹ ở bản cũng yên tâm gửi con, vì biết ở trường, con được thầy cô chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ.