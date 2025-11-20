Thầy hiệu trưởng mầm non trích lương đóng tiền ăn bán trú cho học trò

Hơn hai tháng qua, thầy Vi Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Sơn (xã Pù Luông, Thanh Hóa), đều đặn mỗi tuần trích tiền lương cá nhân để đóng tiền ăn bán trú và các khoản chi phí học tập cho em Siu Long, 5 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Thành Sơn có 130 học sinh, đa số là con em đồng bào dân tộc Thái và Mường. Đầu năm học, nhận thấy Siu Long không đăng ký ăn bán trú và thường xuyên vắng học, thầy Tuấn đã chủ động tìm hiểu hoàn cảnh của em.

Thầy Tuấn ngồi chơi đùa cùng em Siu Long (Ảnh: Vi Dung).

Thầy Tuấn chia sẻ: "Bố mẹ Siu Long chia tay, cháu và em trai được bố đưa về sống với ông bà nội để đi làm ăn xa. Tuy nhiên, công việc bấp bênh nên bố các cháu không thường xuyên gửi tiền về lo cho các con ăn học.

Thấy hoàn cảnh cháu đáng thương, tôi đã xin gia đình cho phép mình đóng tiền ăn bán trú và các khoản chi phí để cháu được đến trường".

Kể từ khi nhận hỗ trợ Siu Long, mỗi tuần thầy Tuấn đều trích tiền lương để đóng tiền ăn bán trú cho cháu.

"Mỗi ngày 18.000 đồng, mỗi tuần 5 ngày ăn bán trú, tổng cộng mỗi tháng khoảng 360.000 đồng. Ngoài ra, do Siu Long chưa có hộ khẩu thường trú tại địa phương nên không được nhận hỗ trợ các khoản phí bán trú, tôi cũng đã trích hơn 1 triệu đồng để đóng thay cho cháu", thầy Tuấn cho biết.

Nhờ sự hỗ trợ này, Siu Long đã đi học đều đặn hơn, không còn nghỉ học như trước. Thầy Tuấn bày tỏ niềm hạnh phúc khi thấy cậu bé được vui chơi, học tập cùng bạn bè.

Căn nhà sàn nơi Siu Long đang ở cùng ông bà nội (Ảnh: Thanh Tùng).

"Là người thầy, tôi hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của học sinh và gia đình. Số tiền mỗi tháng không lớn, nhưng tôi hy vọng cháu được an ủi, bù đắp phần nào và hòa đồng với các bạn cùng trang lứa", thầy Tuấn bộc bạch.

Trước đây, khi công tác ở một trường mầm non khác, thầy Tuấn cũng từng nhận nuôi một số học sinh có hoàn cảnh tương tự.

"Mình nhận nuôi các cháu vì tình thương dành cho lũ trẻ. Có những em, sau nhiều năm gia đình vượt qua khó khăn, bố mẹ gọi điện, nhắn tin cảm ơn. Thậm chí, có phụ huynh khi gặp ngoài đường còn mang bó rau, cây măng cho mình. Từng đó thôi cũng khiến tôi hạnh phúc vô cùng", thầy Tuấn chia sẻ.

Ông Hà Văn Piện (SN 1972), ông nội của Siu Long, bày tỏ sự xúc động khi cháu được thầy hiệu trưởng hỗ trợ.

Ông Piện cùng cháu nội Siu Long (Ảnh: Thanh Tùng).

"Bố của Siu Long năm nay mới 26 tuổi. Nhiều năm trước đi làm ở miền Nam rồi quen và chung sống với một người phụ nữ, nhưng hai người không kết hôn. Sau khi chia tay, Siu Long và em trai được bố đưa về sống với vợ chồng tôi. Do công việc bấp bênh nên bố các cháu cũng ít khi gửi tiền về.

Thương cháu nhưng chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Khi thấy cháu được thầy hiệu trưởng nhận nuôi, tôi mừng lắm. Cảm ơn thầy Tuấn rất nhiều, nhờ thầy mà cháu được đến trường", ông Piện tâm sự.