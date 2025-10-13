Đắk Lắk chỉ cho thu 120.000 đồng tiền bán trú, các tỉnh đang thu bao nhiêu?

Nhiều trường học tại Đắk Lắk đang đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động bán trú do mức thu dịch vụ mới sau sáp nhập quá thấp, không đủ chi trả chi phí vận hành và lương nhân viên.

Theo đó, trong hướng dẫn mới nhất, Sở GD&ĐT Đắk Lắk yêu cầu các trường thực hiện mức thu đối với các dịch vụ như bán trú, trông giữ trẻ ngoài giờ theo Nghị quyết 34 năm 2023 của HĐND tỉnh Phú Yên cũ.

Nghị quyết này quy định mức thu tiền thuê người nấu ăn, quản lý học sinh bán trú là 120.000 đồng/học sinh/tháng và mua sắm đồ dùng, dụng cụ phục vụ bán trú là 100.000 đồng/học sinh/năm.

Nhiều trường học cho rằng mức thu này là quá thấp và không thể duy trì hoạt động bán trú. Năm học trước, khi chưa sáp nhập 2 tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk, các trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũ thu trên 200.000 đồng/học sinh/tháng. Mức thu này đảm bảo các nhân viên nhà trường tham gia công tác bán trú được nhận lương hơn 3 triệu đồng/tháng và được đóng bảo hiểm xã hội.

Mức thu dịch vụ bán trú tại các tỉnh thành sau sáp nhập là vấn đề được dư luận quan tâm. Nhiều tỉnh thành chọn giải pháp duy trì mức thu cũ tại các trường học theo địa bàn trước khi sáp nhập.

Ví dụ, Hải Phòng có 2 mức thu theo khu vực Đông Hải Phòng (thành phố Hải Phòng cũ) và Tây Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ). Tại Đông Hải Phòng, các trường mầm non và tiểu học thu dịch vụ phục vụ bán trú 180.000 đồng/học sinh/tháng, cấp THCS thu 185.000 đồng/học sinh/tháng.

Tây Hải Phòng có mức thu cao hơn, mầm non và THCS thu 305.000 đồng/học sinh/tháng, riêng tiểu học thu 255.000 đồng/học sinh/tháng. Ngoài ra còn có phụ phí chất đốt và tiền mua sắm vật dụng bán trú ban đầu vào khoảng 200-300.000 đồng/học sinh/năm.

Tỉnh Kon Tum thực hiện chính sách tương tự. Các trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũ thực hiện khoản thu, mức thu theo quy định tại Nghị quyết 22 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum (cũ). Các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (cũ) thực hiện mức thu theo hướng dẫn tại Công văn số 1963 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi (cũ).

Hình ảnh học sinh Trường Tiểu học Thái Sơn, Nghệ An, với bữa ăn 17.000 đồng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp (Ảnh: Cao Bằng).

Một điểm đặc biệt là Quảng Ngãi không quy định mức thu cụ thể về dịch vụ này. Thay vào đó, vào đầu mỗi năm học, các trường xây dựng dự toán thu, chi cho từng khoản thu. Sau đó, trường tổ chức hội nghị phụ huynh toàn trường, lấy ý kiến của phụ huynh học sinh từng lớp, thống nhất từng khoản thu, mức thu rồi lập thành biên bản.

Căn cứ ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh, nhà trường mới được tổ chức thu. Nhà trường cũng phải kiểm kê trang thiết bị phục vụ bán trú của các năm học trước và căn cứ vào kế hoạch tổ chức bán trú để xây dựng nhu cầu sử dụng và dự toán mua sắm mới, thống nhất với cha mẹ học sinh để đưa ra mức đóng góp phù hợp.

Duy trì hai mức thu khác nhau theo địa phương cũ trước khi sáp nhập cũng là cách làm của Đà Nẵng và Đồng Nai. Ngược lại, một số tỉnh chọn cách làm giống Đắk Lắk, tức lấy mức thu cũ của 1 tỉnh trước khi sáp nhập làm mức thu chung cho tỉnh mới sau sáp nhập.

Ví dụ, tỉnh Cà Mau thu theo mức của tỉnh Bạc Liêu cũ, các trường học được phép thu tối đa 50.000 đồng/học sinh/ngày, bao gồm cả tiền ăn, tiền sinh hoạt, phục vụ bán trú. Tỉnh An Giang thu theo mức của tỉnh Kiên Giang cũ là 250.000 đồng/học sinh/tháng ở cả 4 cấp học gồm mầm non, tiểu học, THCS và THPT.

TPHCM là một trong số ít tỉnh thành sau sáp nhập đã xây dựng mức thu mới hoàn toàn. Mức thu tối đa mà TPHCM cho phép thu ở trường mầm non trên địa bàn các phường là 550.000 đồng/học sinh/tháng. Mức thu dịch vụ bán trú ở tiểu học, THCS và THPT lần lượt là 350.000-300.000-250.000.

Ở địa bàn xã và đặc khu, mức thu thấp hơn, lần lượt là 500.000-320.000-280.000-230.000.

Hiện vẫn còn nhiều tỉnh thành chưa chốt mức thu chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2025-2026, trong đó có Hà Nội.