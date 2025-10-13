Suất cơm bán trú của học sinh: Chỗ tranh cãi, nơi nhận “mưa” lời khen

Những tranh cãi và nỗi lo từ bữa ăn bán trú

Bữa ăn bán trú của học sinh trở thành chủ đề nóng được phụ huynh và dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây.

Tại Quảng Trị, một vụ việc gây chú ý khi hình ảnh suất ăn bán trú giá 25.000 đồng của học sinh chỉ có trứng luộc, vài lát chả, muối lạc và canh được lan truyền trên mạng xã hội.

Khay cơm của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn gây tranh cãi trên mạng xã hội (Ảnh: Tiến Thành).

Hình ảnh suất cơm nêu trên được xác định là của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, phường Ba Đồn (Quảng Trị). Nhiều người cho rằng khẩu phần ăn như vậy quá ít và khó bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh.

“Mỗi suất cơm trong khay này chỉ 12.000-15.000 đồng, các em ăn uống thế này làm sao đủ sức học tập”, tài khoản Minh Đan bình luận.

Tài khoản Lê Thanh nêu ý kiến: “Các quán ăn bên ngoài với 25.000 đồng có đủ các món, ăn no, còn với khay cơm của học sinh này quá ít, nhà trường cần xem xét lại”.

Liên quan đến vụ việc, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, cho biết hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là bữa ăn của học sinh nhà trường trưa 6/10 và thừa nhận bữa ăn chưa đạt yêu cầu.

Theo bà Thủy, Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp bữa ăn trưa, nhà trường không tham gia khâu tài chính, chỉ chịu trách nhiệm giám sát.

Phía đơn vị cung cấp cho biết do sơ suất trong khâu chuẩn bị, không sử dụng thịt lợn trong thời điểm có dịch và nguồn thực phẩm khan hiếm sau mưa bão, dẫn đến bữa ăn của học sinh ngày 6/10 chưa đạt tiêu chuẩn.

Chính quyền phường Ba Đồn xác định công tác tổ chức bán trú tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn còn có hạn chế, thiếu sót. Suất ăn ngày 6/10 của học sinh chưa đúng với thực đơn đã công khai, định lượng thực phẩm ít, hình thức bữa ăn chưa bảo đảm về mặt dinh dưỡng.

Lãnh đạo UBND phường Ba Đồn yêu cầu Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau vụ việc.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc (Ảnh: Nhật Anh).

Một vấn đề khác liên quan đến bếp ăn bán trú của học sinh tại Quảng Trị cũng thu hút sự quan tâm của dư luận là việc 40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc thực phẩm ngày 26/9.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn và bệnh phẩm do cơ quan chức năng thực hiện phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trong cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Động thái này nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, chủ động phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm trong môi trường học đường.

Những suất ăn nhận “mưa” lời khen

Trái ngược với những hình ảnh bữa ăn gây tranh cãi, khẩu phần ít, nhiều trường học đang được phụ huynh tin tưởng, ghi nhận.

Đầu năm học 2025-2026, giữa những ồn ào về chất lượng bữa ăn bán trú, suất ăn 14.000 đồng tại Trường Tiểu học Gio Châu (Quảng Trị) lại nhận “mưa” lời khen vì "ngon, bổ, rẻ".

Cô Nguyễn Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gio Châu, cho biết trường có khoảng 300 học sinh ở lại buổi trưa.

"Học sinh ở trường chủ yếu là con em nhà nông, điều kiện kinh tế khó khăn. Nhà trường đã tính đủ mọi cách để vừa đảm bảo bữa ăn an toàn, đủ chất cho các em, có thịt, cá, rau, canh... vừa giảm bớt gánh nặng kinh tế cho phụ huynh", cô Thanh tâm sự.

Suất cơm của học sinh Trường Tiểu học Gio Châu được đánh giá đầy đủ chất dinh dưỡng (Ảnh: Nhật Anh).

Theo cô Thanh, thực phẩm đưa vào Trường Tiểu học Gio Châu được mua từ các chợ quanh vùng và ăn hàng ngày, không cấp đông. Ngoài bữa trưa, với số tiền 14.000 đồng/suất, học sinh còn có thêm bánh, rau câu hoặc trái cây đầu giờ chiều.

Tại Trường Tiểu học Gio Châu, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên chụp ảnh khay cơm của học sinh và gửi vào nhóm lớp để phụ huynh nắm bắt.

Trường Tiểu học Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh và Trường Tiểu học Thái Sơn, tỉnh Nghệ An cũng được đánh giá cao về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Vũ Quang được ăn trong phòng rộng rãi, sạch sẽ, có điều hòa và quạt mát. Các dãy bàn trải khăn gọn gàng, mỗi em có khay inox riêng, thực đơn thay đổi từng ngày với món ăn đa dạng.

Được biết, mỗi suất ăn có giá 15.000 đồng (chưa bao gồm kinh phí nấu ăn, phục vụ), nhà trường công khai niêm yết và mời phụ huynh trực tiếp giám sát.

“Con mình học ở đây, suất ăn 15.000 đồng cộng thêm 8.000 đồng tiền chăm sóc. Con ngày nào cũng khen ngon và ăn hết. Các cô còn dạy không lãng phí thức ăn nên rất yên tâm”, một phụ huynh chia sẻ.

Hình ảnh học sinh Trường Tiểu học Thái Sơn với bữa ăn 17.000 đồng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp (Ảnh: Cao Bằng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô Đinh Thị Hồng Lĩnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Quang, cho biết nhà trường tổ chức cho học sinh ăn bán trú hơn 10 năm nay.

Theo cô Lĩnh, năm học 2025-2026, trường có 447 học sinh, trong đó 422 em ăn bán trú, chỉ 25 em do nhà gần và có các lý do riêng nên không đăng ký. Việc ăn bán trú được quản lý chặt chẽ, tất cả các khâu từ nhận thực phẩm, chế biến đến nhà ăn đều có camera giám sát, hình ảnh được lưu lại.

Còn tại Trường Tiểu học Thái Sơn, tỉnh Nghệ An, suất cơm của học sinh nhà trường được đánh giá đầy đủ, bổ dưỡng, chẳng khác nào bữa ăn gia đình.

Mỗi suất ăn tại Trường Tiểu học Thái Sơn có giá 17.000 đồng (chưa bao gồm kinh phí nấu ăn, phục vụ). Để có những bữa ăn chất lượng, nhà trường xây dựng thực đơn theo tuần, lựa chọn thực phẩm tươi ngon, chế biến tại bếp ăn tập trung, đồng thời có sự giám sát của giáo viên và phụ huynh.

Cô Hoàng Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Sơn, cho biết năm học 2025-2026, trường có 708 học sinh, trong đó hơn 630 em đăng ký ăn bán trú.

Việc tổ chức bán trú được Trường Tiểu học Thái Sơn quản lý chặt chẽ từ khâu tiếp nhận thực phẩm, chế biến đến bếp ăn đều có camera giám sát, dữ liệu hình ảnh được lưu trữ. Phụ huynh khi có nhu cầu có thể trực tiếp kiểm tra.