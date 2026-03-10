Hà Nội dùng bản đồ số để tuyển sinh lớp 1, 6 theo nguyên tắc gần nhà

Năm học 2026-2027, Hà Nội dự kiến sẽ tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1 và lớp 6 theo nơi cư trú. Nguyên tắc tuyển sinh là “đưa trường học đến gần học sinh”.

Theo đó, Hà Nội sẽ ứng dụng bản đồ GIS (hệ thống thông tin địa lý) và trí tuệ nhân tạo để phân tuyến tuyển sinh khoa học, hợp lý hơn. Thông tin cư trú của học sinh căn cứ vào dữ liệu trên VNeID.

Đây cũng là phương thức tuyển sinh mà TPHCM đã áp dụng từ năm 2023.

Học sinh thi vào lớp 6 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Ảnh: Mỹ Hà).

Riêng các trường THCS chất lượng cao trên địa bàn sẽ tiếp tục có phương thức xét tuyển riêng, hình thức là xét kết quả học tập, tổ chức đánh giá năng lực học sinh theo các hình thức hỏi - đáp, viết, thuyết trình…

Đối với nhóm trường ngoài công lập, Hà Nội chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tuyển sinh thực tế.

Theo cơ sở dữ liệu ngành, thành phố hiện có 2.954 trường mầm non, phổ thông với 2,3 triệu học sinh, quy mô lớn nhất trong 34 tỉnh thành toàn quốc.